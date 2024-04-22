就市論勢／能源、AI、重電 長線主流

盤勢分析

台股殺聲隆隆，市場不確定性增加，投資信心潰散，主要來自以伊衝突黑天鵝來襲、中東地緣政治風險攀升，也不利通膨緩解，聯準會（Fed）恐延後降息，美公債殖利率升高，對全球股市造成壓力，上周台積電（2330）法說喜憂參半、強調AI需求成長強勁，但消費電子需求不振、下修半導體及晶圓代工成長幅度，造成台股跌破月線面臨季線保衛戰。

關於戰爭議題，過去俄烏戰爭、以巴衝突事件推估影響台股盤勢約一個月左右，從最新以伊武裝衝突來看，上周末伊朗定調為非軍事衝突有意降溫，預估影響全球經濟層面不大，但中東情勢詭譎多變，股市投資人避險情緒升溫，短期僅影響市場心理層面。

關於Fed降息，近期美國通膨及零售銷售數據均高於市場預期，多位Fed官員放鷹，市場預期Fed降息時間已延後到第3季，2024年降息幅度亦縮減，造成美10年公債殖利率回彈至4.65%附近，不利於市場資金偏好，造成美股及台股短期陷入盤整。

值得注意的是，台積電上周法說會下修全球晶圓代工產業成長至僅10%，加上全球前三大伺服器廠美超微宣布於30日發布財報，卻未如往常提前給出積極的業績指引，引起科技股賣壓，尤其是全球AI相關概念股賣壓出籠，造成過去台股主流AI族群開始補跌。

投資建議

整體而言，從台積電法說會證實市場需求復甦力道仍不強，2024年全球景氣僅維持相當和緩的低度復甦，因此短期加上戰爭、Fed延後升息利空，台股面臨季線保衛戰。

短線資金有機會轉往中長期業績展望佳的台積電先進製程概念，尤其是CoWoS未來需求最強、相關設備股的長線有看頭，以及大盤近期回檔後，具業績題材的高殖利率個股等族群為主；而就中長期展望，未來如全球股市無其他新利空出現，行情維持以拖待變格局，選股優於選市。

台股中長線格局未變，短期大盤以拖待變後，中長線產業前景仍看好具基本面的AI族群、能源與重電等主流族群，作為布局重心。