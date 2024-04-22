大同股價一度衝上逾29年高 但盤中呈現爆量震盪走勢
大同（2371）今年來股價持續往上推升，22日一度衝達72.5元，寫下1994年11月以來的新高價，盤中爆出逾24萬張成交量，高居個股冠軍，不過，股價衝高後遭到賣壓出現下滑，一度翻黑下滑至67.8元，盤中振幅達6.8%。
大同去年以42元封關，若以今日盤中高點計算，今年來漲幅達72.61%；若是以今年的低點38.05元計算，漲幅則是達90.53%，大同今日衝上70元之後下壓，盤中股價走勢震盪。
大同將今年定調為衝刺美國變壓器市場元年，上周宣布正式取得北美變壓器UL實驗室認證，旗下電力變壓器與配電變壓器全系列產品，除出貨至北美地區外，也正與多個國際客戶洽談訂單中，隨著此次UL認證通過，與美國客戶相關訂單即進入最後合約階段。
大同看好生產周期較短的配電變壓器有望今年先挹注業績，明年有信心迎來電力與配電變壓器的營收加乘效益。此外，變壓器外銷毛利率較佳，也有助更加優化產品組合及獲利結構。
大同表示，憑藉逾70年專業重電技術，在台電強韌電網計畫中扮演重要供應角色，並持續挹注營收與獲利；隨著北美UL認證取得，將搶攻美國1.2兆美元基礎建設法案及4,370億美元抗通膨法案的大餅。
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