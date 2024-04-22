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才剛出現逾十檔漲停板 營建股隨即變臉下殺

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
台股今早盤一度急拉，隨後漲勢收斂。聯合報系資料照/記者余承翰攝影
台股今早盤一度急拉，隨後漲勢收斂。聯合報系資料照/記者余承翰攝影

台股上周五大跌774.08點下探季線，22日盤中漲幅一度超過百點，原先資金買盤湧向營建股，上市櫃總計超過十檔攻上漲停板，上市營建指最高來到583.86點，漲幅逾5%，建材營造的成交比重也超過先前熱門股電器電纜，達8.2%，但隨後賣壓湧現，漲停股紛紛打開，上市盤中只剩上曜（1316）鎖漲停，上櫃剩三豐、富裔和印鉐仍維持亮燈。

台股今早盤一度急拉，隨後漲勢收斂，不過營建股早盤百花齊放，上市櫃高達13檔攻上漲停板，統計10點前有漲停亮燈的上市個股有國建、國揚、太設、太子、中工、京城、根基、鄉林；上櫃的有士開、昇益、三豐、鉅陞、富裔和印鉐，但隨後出現賣壓，中工漲停打開一度下殺翻黑，國建漲幅縮小僅剩1%，其餘漲停股也紛紛打開。

營建指數自農曆年後一路緩步墊高，3月20日後漲勢漸強，4月16日雖隨台股一同下挫，但隔天隨即反彈重回五日線，上周五台股大跌超過700點，但營建指數卻仍守穩五日線之上，表現相當強勢，但今日再創2000年以來新高後，賣壓出籠，許多個股漲停打開急殺，漲幅收斂。

成交量方面，營建股共有6檔擠進成交量前十名，但是力麒和欣陸翻黑，中工、工信、日勝生、國建漲幅縮小。上市營建股在一陣下殺後，僅上曜維持漲停板19.15元，國揚、京城仍有較高的漲幅，盤中漲幅6~7%。

科學園區議題發酵下，台南房市買氣持續升溫，上曜手上握有台南九份子2大案，合計總銷面積逾6.3萬坪，且其中一案「湖映白」預售案占地面積達1,717坪，總戶數達457戶，已經銷售8成以上的佳績。而「湖映白」預售案取得成本為每坪26萬元。

台南九份子重劃區受惠九份子生態國中小學、北外環快速道路、水岸建設，吸引南科新貴紛紛進駐，房價帶也從每坪約15萬元，上漲至目前均價約達每坪34萬元至36萬元。

台股 漲停 營建股

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