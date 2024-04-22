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電子無神航運撐盤 台股盤中震盪19600點得而復失

中央社／ 台北22日電
台股今天持續承壓。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
台股今天持續承壓。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

中東緊張情勢未歇，市場靜待美國科技大廠本週公布財報，台股今天持續承壓開低60點，隨低接手買盤進駐，權值電子股台積電急拉翻紅，航運、金融及塑化類股撐盤，加權指數盤中漲逾百點，但電子類股無神，大盤漲勢收斂，19600點得而復失。

至10時19分左右，台股加權指數達到19590.98點，上漲63.86點，漲幅0.33%，成交金額新台幣2154.82億元。電子類股跌0.38%，金融類股漲1.72%，航運及塑膠類股均上揚超過3%。

晶圓代工廠台積電18日法人說明會下修半導體產業展望，引發失望性賣壓，今天早盤最低下探740元、挫跌10元，至9時7分急拉翻紅，最高觸及757元、上漲7元，隨即回到平盤750元附近狹幅整理。晶圓代工二哥聯電下跌約0.7%，IC設計廠聯發科挫逾1%。

人工智慧（AI）概念股多數走低，緯創、廣達下跌超過3%，英業達跌逾2%，緯穎重挫超過8%。

貨櫃業者長榮法人說明會樂觀看待今年合約價格，帶動航運類股指數今天逆勢翻揚，長榮、陽明、萬海皆上漲超過3%。散裝航運傳出搶艙潮，慧洋-KY盤中漲逾5%，四維航、台航上揚超過2%。

重電族群漲跌互見，華城、士電盤中漲幅超過1%，中興電小漲0.5%，亞力在平盤下整理。

都更潮帶動營建類股走勢，鄉林、國揚、太設、京城等11檔營建股盤中亮燈漲停，華固漲逾7%，冠德上揚超過5%。

台積電 台股 晶圓代工廠

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