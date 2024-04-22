台股上周大跌1300多點…若是空頭的開始怎麼辦？ 存股哥：韭菜才會輕易賣掉優質資產
其實我到下班才發現今（19日）天是台股單日最大跌點，盤中還跌超過1000點，開了群益便利貸看下維持率還有214%，那就可以繼續安心領股息，經歷過2020之後，覺得就算跌1000點還是2000點都不怕了。
我是說萬一，萬一今天開始就是空頭，那你可以做什麼事呢？我覺得你什麼事都不要做，準確點應該說你就維持目前的節奏，該幹嘛幹嘛、該上班上班、領股息後吃大餐，覺得維持率太低就去補點股票，有閒錢繼續買，就這樣簡單。
今天還有老鐵問我跌成這樣，存股部位要先賣掉嗎？我只能說以過往的經驗就這樣輕易出售你手上的優質資產，那你真的有很大的機率成為韭菜。多頭時人人都很有信心說大跌時時就用力買，但事實是真的遇到大跌時就開始動搖了，人性就是如此。
我在這一個多禮拜總值也縮水20多萬跌破700萬，前陣子布局的00919、00929、0056也全部變負的，沒關係呀我還是維持一樣的計畫，有錢就買00929，現在才是讓我能夠壓低均價的時候呢。
來市場比得就是「解決問題的能力」，誰最能解決問題當然就能享受更多的報酬，這一個多禮拜大盤跌了1300點就是一個問題，遇到這個問題時你會怎麼解決他呢？泰然自若輕鬆應對，還是心裡慌張胡亂買賣？哪一個可以成為最後的贏家？應該非常明顯。
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