台股「窄基」危機 29日分曉

台股遭美國商品交易法（CEA）規定而改列窄基指數「危機」，進入倒數計時，最快29日見分曉。

雖然外資在台股前次遭列窄基指數期間，大賣台股逾1兆元，但市場專家認為，目前AI應用興起中，狀況可能與前次不同。

為保障美國投資人的權益，據美國商品交易法規定，海外指數期貨在單一成分股占整體指數的權重連續三個月中有超過45個交易日逾30%，會被認定為窄基指數期貨，美國境內的投資人，包括法人機構，將不得交易窄基指數期貨。

截至上周為止，在過去三個月時間中，台積電（2330）的市值比重，隨金龍年農曆年封關期間，ADR大漲，在開紅盤日股價大漲、比重突破30%門檻以來，至今44個交易日中，已有39個交易日站在30%之上，最高是3月2日的32.4%，而截至上周五為31.3%。

根據法人圈估算，最快在4月29日將達到三個月的45個交易日、改列窄基指數的門檻，不過，由於台積電一直是台股的交易重心，量能突然出現失速的機率不高，使得截至本周為止，幾可確認將遭改列為窄基指數。

同時，依前次在2021年4月1日至2022年10月24日在遭列為窄基指數期間的狀況來看，外資在該期間大賣台積電865,261張、金額達4,312.3億元，同時，對台股整體的賣超金額達1.44兆元，因此，此次再遭改列窄基指數的影響受到注目。

不過，台新投顧副總黃文清、國泰證期顧問處分析師蔡明翰表示，美系外資占台股交易僅10%，加上時間環境不同，當年遭列窄基指數期間，發生半導體庫存金額創高、調整壓力升至近年來新高，反觀現階段有AI等需求強勁來支撐業績，外資圈普遍預估台積電明年每股獲利將逾45元好表現，歷史再次重演的機率應不高。