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大震撼…聯電退出聯詠董事會 市場緊盯後續是否出脫持股

一周盤前解析／IC設計、面板、重電 聚焦

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台積電（2330）法說會後，又逢以伊衝突似乎再掀波瀾，台股上周五（19日）早盤跳空重挫。法人表示，在地緣政治升溫影響下，台股多頭格局遭破壞，研判短線大盤易受消息面影響波動，應謹慎操作。

永豐投信投研團隊指出，雖然台股弱勢，但目前景氣逐步復甦，現階段可視為漲多後回檔，當股價回檔至支撐點，仍可挑選盤面強勢題材，如重電、電線電纜相關類股或是具備長線題材的AI相關概念股，進行中、長期布局機會。

台新投顧協理范婉瑜表示，目前已開始第1季財報法說，若電子股本季展望優於預期，資金將順勢回流，近期可留意基期較低或高殖利率個股，軍工、綠能、金融等政策概念股亦可留意。

第一金投顧協理黃奕銓認為，台股經過上周重挫後，中長期而言，對AI後市仍正向看待，目前較看好的族群仍是圍繞在AI及景氣復甦相關，包括IC設計、記憶體、面板、PC、NB、Server組裝，IC設計主要看ASIC族群。傳產股短線則可留意近期股價強勢的營建、重電、線纜、鋼鐵、造紙、綠能、航太軍工相關族群，選股回歸基本面。

AI IC設計 台股

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