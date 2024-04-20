台股下殺774點…之前太虛幻現在較實在？ 小師傅：經歷美股熔斷與疫情之後漲跌只是日常

今（19日）天上班上到一半，看到大盤這跌幅，我還以為阿共仔打過來勒...想說準備晚上要去公園報到了。不過還好馬上把心態調整好，趕快按照紀律下單。

我反而覺得，之前漲到覺得很虛幻，現在這樣比較實在！經歷過美股熔斷跟疫情那波，就覺得漲跌只是日常。隨時留好吃飯錢就好。股市都是這樣的，下星期連漲個兩天，今天就是往事如煙了。

我的質押維持率從昨天的203降到199。維持率200大約要跌30趴以上才有機會斷頭。而且一般買進之後，再回壓維持率會有266%，要斷頭必須至少跌一半才可能斷頭，目前大概2008那次可能遇到之外，如果真的怕，就要另外想萬一維持率不足是否還有辦法生出錢來補，可是一般真的可以到這種程度，往往股市都是即將反彈。

如果一定要拼166%，這時機是可以考慮股票搭債券ETF質押，如果真的不幸因經濟因素遇到股市大跌，股票的部分下跌，至少還有債券ETF的部位撐著，期限到了沒現金也可以賣掉債券ETF補維持率

我自己的備案是用循環信貸，使用小額就直接循環信貸提領，累積大筆才用質押戶還。需要補維持率時候也可以啟動。循環信貸跟質押互相cover，總之各種金融手段都要有，再利用各其優缺點兜成一個完美迴路。

通常質押是會長期使用的，要考慮隨時有黑天鵝的風險。風險加大，報酬就加大，但是兩者不是等比。有些方法，多很多風險才多一點點報酬，而質押就是一個報酬加大，但是風險沒有加大很多的方法。

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