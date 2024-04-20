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金管會盯外資：必要時採穩定措施

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

台股昨日重摔七七四點，創史上收盤最大跌點，對此，金管會表示，將關注外資資金動向對台股影響，若有非理性下跌，「必要時將採取相關穩定措施」。

金管會指出，美股前一交易日受聯準會（Fed）放鷹影響，四大指數除道瓊外全數走跌，亞股開盤跟殺後，再傳以色列飛彈擊中伊朗，中東地緣政治緊張，亞股跌幅擴大。

金管會向投資人喊話台股基本面穩健，截至三月底本益比約廿三點五三倍，現金殖利率百分之二點七一，若加計股票股利則為百分之二點八一，國內上市櫃公司截至三月底累計營收約九點五三兆元，較去年同期增加百分之五點四，為歷年同期次高。

證期局強調，十九日台股下跌是因為投資人觀望通膨、產業前景及中東衝突等消息面影響，短期雖對投資人心理及交易造成影響，但目前台股上市櫃公司體質仍相當健全且總體經濟基本面良好。

金管會表示，將密切注意後續中東衝突、通膨、Fed利率決策走向等影響，並關注外資資金匯出入動向對台股的影響，若股市發生非理性下跌情事，必要時將採取相關穩定措施。

中東 台股 投資人

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