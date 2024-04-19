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ETN趨勢導航／富邦蘋果反一N 獨紅

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
追蹤台股標的ETN本周績效 央行官員釋出鷹派言論、科技業展望雜音、加上地緣政治波瀾，台股昨（19）日重挫774點收19,527點。
追蹤台股標的ETN本周績效 央行官員釋出鷹派言論、科技業展望雜音、加上地緣政治波瀾，台股昨（19）日重挫774點收19,527點。

美聯準會（Fed）降息延後、中東地緣政治風險、台積電法說亮點不足等利空匯聚，台股本周啟動修正走勢，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，富邦蘋果反一N（02001R）一枝獨秀，本周漲幅8.64%居冠。

美國通膨壓力未歇，就業等總經數據亦顯示經濟極具韌性，市場預期Fed首度降息時程延後至下半年，加上以色列、伊朗相互攻擊，以及台積電法說後賣壓湧現，台股跟進美股展開補跌行情，統計集中市場單周跌1,209點或5.83%，櫃買市場周線跌14.01點或5.46%，兩市同步終止連四漲。

台股追蹤台股標的為主的27檔ETN中，僅有三分之一打敗兩市大盤，其中具有反向避險特色的富邦蘋果反一N單周上漲8.64%，登上冠軍寶座，第二、三名依序為元大綠能N、統一價值成長30N。

至於元大金融高股息N、統一微波高息20N、元大金融配息N、元大特選電動車N、兆豐半導體氣候N、策元大加權策略N、凱基臺灣500N等前段班，本周跌幅壓縮在2.86%至5.47%不等。

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