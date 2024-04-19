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台股大跌…持股+ETF同樣全部都跌！ 專家：只心心念念想買更多便宜

聯合新聞網／ 艾蜜莉
台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台股示意圖。圖／聯合報系資料照

編按：原文發文時間為4月16日

股市大跌五百多點，我的持股+ETF一樣全部都跌；但我不擔心、不害怕，只心心念念想買更多便宜

台股一下子出現500多點的跌勢，但氛圍我覺得跟以前不一樣，這次好多大大不但不緊張，反而跟我一樣都在找有沒有便宜價的股票可以買；代表越來越多人學著理解公司的價值，用好價格去買好公司，超級棒的！

如果會感到緊張，請再一次問自己：

1.虧損的資金會對生活造成影響嗎？

2.買的股票是否是自己理解的公司？

3.未來若繼續下跌，有辦法分批往下買嗎？

從上往下檢視，如果答案為：不會、是、有辦法，就不用感到焦慮了，這代表自己買進以前是有做好十足準備的，而因股價一時的波動去煩惱也沒有用，畢竟股價漲跌我們沒辦法控制...

但股票的選擇和買進、加碼的時機可以，只要理解這些都是投資的必經之路，若不會影響自己的生活和心情，就繼續耐心持有、耐心等待就好。

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

ETF 台股

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