三個下修 台積電開盤回測760元關卡 市值跌破20兆元

台積電（2330）18日法說會釋出三個下修訊息包含下修全球半導體產值預測、下修晶圓代工業產值成長率以及下修自身對車用成長轉為衰退看法，讓市場氣氛轉為保守，台積電19日開盤股價回測760元關卡，市值並跌破20兆元。

台積電總裁魏哲家昨日法說會上對全球半導體產業展望預測已從超過10%修到約10%，晶圓代工展望從20%下修到15-17%，都是以美元計價，至於台積電自己年成長21-26%不變。

法人分析，台積電雖自身展望不變，但台積電昨法說會對今年產業預測趨勢調整引發市場關注，另外由於聯準會鷹派言論、經濟數據走強、美債殖利率持續攀升，週四美科技股持續震盪走跌，台積電ADR領費半挫近1.7%，台積電盤中一度下跌6%上下，終場收跌4.86%;日月光跌2.27%;聯電跌0.79%，台股ADR普遍收黑。

此外台積電今年資本支出也維持區間不變，大致雖然符合市場預期，但整體對供應鏈並無太多驚喜可期。

台積電今年資本支出預期介於 280 - 320 億美元之間。台積電總裁魏哲家並說，台積電AI能見度已達2028年。到了 2028 年將成長占台積公司營收超過 20%。相較先前說到2027年而已，能見度拉長到2028年與比率拉升。

法人指出，預期台積電來自AI 的晶片的製造將逐漸佔收入的更大比例，不過外界也擔憂 AI 晶片需求在長期趨勢變化以及其餘領域不佳，AI成長能否彌補其餘車用、PC等應用衰退對整體的影響。

就今年第2季，台積電昨預期，進入 2024 年第二季，預期即便台積公司業績會 受到智慧型手機季節性因素的持續影響，市場對領先業界之 3 奈米和 5 奈米技術的強勁需求仍將支持台積公司業績。

台積電預估，今年第2季美元營收有望逾200億美元，季增上看8%，若以平均值計算則約200億美元，平均值約季增6%。台積電財務長黃仁昭昨提到， 台積電預期今年第2季美元營收為196-204億美元， 匯率假設基礎美元兌新台幣為32.3。

黃仁昭並提到， 台積電匯率假設基礎美元兌新台幣為32.3。第2季毛利率預計51-53%、營益率預期40-42%。

按照台積電提供指引，今年第2季毛利率預計51-53% ，較今年首季53.1%略為減少，第2季營益率預期40-42% ，較今年首季42%持平至小減少。