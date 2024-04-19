台積電線上法說太熱門 網路數度斷線

台積電（2330）線上法說會太熱門，昨（18）日首度發生法說會期間網路數度斷線的狀況，導致會議延誤20多分鐘，成為昨天線上法說會的一段插曲，所幸最後解決相關問題，順利開完法說會。

台積電昨日線上法說會開始前，陸續有投資人反映無法登入公司官網，或登入時畫面一片空白，讓人摸不著頭緒；部分已登入的投資人則是反映在法說會期間訊號延遲或網路「轉圈」無法聆聽，台積電緊急在法說會期間搶修，一度暫停會議，導致整體議程延後。

台積電透過線上會議舉辦法說會多年，昨天首次發生連線不穩甚至斷線的狀況，成為市場話題。台積電說明，昨天網路出狀況主要是兩個原因，包含連線訪問次數較先前多太多，以及網路訊號不穩。