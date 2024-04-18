就市論勢／半導體鏈、散熱 吸睛

盤勢分析

美股短線出現回檔壓力，台股也隨美股高檔震盪。造成近期台股波動上升主因有二，首先，地緣政治衝突再次引起市場對台灣半導體先進製程可能遷移至美國的討論，使外資流出台股。

第二是聯準會降息時間調整，雖然聯準會官員屢次強調能源價格非調整貨幣政策主要參考數據，但對通膨來說，能源仍是不可忽視一環，會使通膨具黏滯性。近期美國運輸成本就因能源價格上漲，加上消費力道維持強勁，壓縮了聯準會降息空間。

根據4月18日FedWatch數據，市場預期聯準會首次降息時間已推遲至9月，機率46.6%，今年降息幅度也從原先3碼下修至1碼。市場對聯準會降息預期變動，推升近期美國10年期公債殖利率一度回升至4.6%，對股市帶來壓力。

另外，近日台股修正，融資卻未出現大幅減少，籌碼因素也使台股盤勢可能持續震盪。

投資建議

預計台股短線將呈區間震盪，但下檔仍有撐，且中長線有望震盪走高。因此投資策略著重選股，看好半導體龍頭相關供應鏈及散熱，是台股拉回時會優先加碼族群。

輝達新品效能提升，但因成本較高，企業仍持觀望態度，使第2季可能出現新舊產品交替空窗期。不過若以長線來看，美國企業在AI投資力道延續，使AI相關族群具備長期成長動力。AI相關產品規格升級，也將帶動散熱需求，使供應鏈受惠。