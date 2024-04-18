快訊

今天各地短暫雨 午後山區注意雨勢 下周兩波鋒面接力

就市論勢／半導體鏈、散熱 吸睛

經濟日報／ 張哲瑋（統一台灣動力基金經理人）

盤勢分析

美股短線出現回檔壓力，台股也隨美股高檔震盪。造成近期台股波動上升主因有二，首先，地緣政治衝突再次引起市場對台灣半導體先進製程可能遷移至美國的討論，使外資流出台股。

第二是聯準會降息時間調整，雖然聯準會官員屢次強調能源價格非調整貨幣政策主要參考數據，但對通膨來說，能源仍是不可忽視一環，會使通膨具黏滯性。近期美國運輸成本就因能源價格上漲，加上消費力道維持強勁，壓縮了聯準會降息空間。

根據4月18日FedWatch數據，市場預期聯準會首次降息時間已推遲至9月，機率46.6%，今年降息幅度也從原先3碼下修至1碼。市場對聯準會降息預期變動，推升近期美國10年期公債殖利率一度回升至4.6%，對股市帶來壓力。

另外，近日台股修正，融資卻未出現大幅減少，籌碼因素也使台股盤勢可能持續震盪。

投資建議

預計台股短線將呈區間震盪，但下檔仍有撐，且中長線有望震盪走高。因此投資策略著重選股，看好半導體龍頭相關供應鏈及散熱，是台股拉回時會優先加碼族群。

輝達新品效能提升，但因成本較高，企業仍持觀望態度，使第2季可能出現新舊產品交替空窗期。不過若以長線來看，美國企業在AI投資力道延續，使AI相關族群具備長期成長動力。AI相關產品規格升級，也將帶動散熱需求，使供應鏈受惠。

台股 聯準會 降息

延伸閱讀

搶搭降息循環投資列車！聯邦美國優選投資等級債券基金5月6日募集

台股交投熱絡 群益證獲利進補股價衝近16年新高

美國通膨強撐 精選收益複合債尋升機

通膨回落欠缺進展 鮑爾一席話再潑降息冷水

相關新聞

高股息ETF換股潮開跑 00900大開大闔調整持股為哪樁？

市場重量級焦點-高股息ETF換股潮來了！由富邦特選高股息30（00900）、中信成長高股息打頭陣，調整將自18日交易結束...

台股黑翻紅 千金股反攻

台股昨（18）日由大型電子股、壽險雙雄、千金股吹響反攻號角，早盤回測2萬點後，指數迅速由黑翻紅，但台積電最後一盤殺至平盤...

券商3月大賺百億元

台股3月量價齊揚，站上2萬點新里程碑，帶旺證券業獲利表現。臺灣證券交易所昨（18）日公布，全體證券商3月稅後純益100....

台積電線上法說太熱門 網路數度斷線

台積電線上法說會太熱門，昨（18）日首度發生法說會期間網路數度斷線的狀況，導致會議延誤20多分鐘，成為昨天線上法說會的一...

傳產題材股 活跳跳

台股昨（18）日震盪收高，重新站回20,300點關卡，盤面傳產題材股活蹦亂跳，高力（8996）、漢翔、大亞等量大指標股強...

就市論勢／半導體鏈、散熱 吸睛

盤勢分析 美股短線出現回檔壓力，台股也隨美股高檔震盪。造成近期台股波動上升主因有二，首先，地緣政治衝突再次引起市場對台灣半導體先進製程可能遷移至美國的討論，使外資流出台股。 第二是聯準會降

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。