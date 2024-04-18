44萬股東注意！新光金股東會紀念品出爐 走實用風送真空保溫瓶

新光金（2888）18日公告今年股東常會紀念品為「不鏽鋼真空保溫瓶」。零股股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取。

新光金今年股東常會訂於6月14日召開。4月16日起已停止股票過戶。截至4月12日新光金股東共有446,142人。

時序進入股東會旺季，金控股東會紀念品陸續出爐。除了每年皆造成轟動的開發金已公布紀念品是野餐墊。永豐金股東會紀念品是「豐收椅」，也走露營風！元大金控送超商禮物卡100元。國票金則是50元超商卡。且前述零股股東皆可領。

14家金控股東會日程皆確定，國票金率先於5月底召開，永豐金、元大金在6月7日，其餘多數民營金控集中在6月14日，包括富邦金、國泰金、中信金、玉山金、新光金等。至於兆豐金、第一金、華南金、台企銀等官股集中在6月21日召開。