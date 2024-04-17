台積電開高10元拉高台股開盤漲84點 指數開高走高重返2萬點

台股17日開盤指數為19,986.62點，上漲84.66點。台積電（2330）開盤價為798元，上漲10元。

群益投顧表示，外資偏空與新台幣強貶，今天台指期於近期低檔結算機率較大。期指結算前的壓低，成為想押寶台積電法說行情的布局機會。以加權指數的月線視為強弱分水嶺，未站回月線前，短線的上漲仍先視為反彈。

操作題材可留意：

1. 矽智財IP股搶反彈焦點─先行回檔的IP矽智財類股成為跌深搶反彈的焦點。M31（6643）最強勢一度觸及1,340元漲停價，世芯-KY（3661）、創意（3443）、巨有、愛普*、神盾集團安國、安格都上漲表態。指標股看波段回檔逾四成的前股王世芯-KY，防守年線是關鍵。

2. 台積電（2330）法說行情連動 CoWoS 供應鏈─崇越（5434）集團董座郭智輝執掌經濟部，將會是最懂半導體的經濟部長。集邦科技16日出具報告指出，輝達 Blackwell 新平台預估將帶動2024全年台積電 CoWoS 總產能提升逾150%。台積電法說會勢必再聚焦 CoWoS 先進封裝，焦點股包括弘塑（3131）、辛耘、亞翔、旺矽、萬潤、志聖、均豪、均華、雷科等。

周二（16日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為37,798.97點，上漲63.86點、漲幅0.17%，S&P500指數下跌0.21%，那斯達克指數下跌0.12%，費半指數上漲0.89%。台積電ADR周二小跌0.2%，收在139.80美元，較台北交易溢價15.3%。

聯準會（Fed）主席鮑爾表示，可能需要等待比之前預期更長的時間才能降息，美國公債殖利率繼續攀升。基準美國10年期公債殖利率收於11月來最高水準。根據 Tradeweb，10年期公債殖利率收報4.657%，高於周一的4.627%。

三大法人周二集中市場合計賣超579.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超394.9億元，投信買超16.1億元，自營商（自行買賣）賣超48.6億元，自營商（避險）賣超152億元。

統一期貨說，檢視選擇權金流，外資布局3.58億元偏空部位，自營商則布局0.2億元偏多部位。外資大幅加碼偏空部位至3.52億元，自營商仍持有偏多部位，兩主力呈對作格局。選擇權未平倉部分，4月月選賣權最大未平倉下降900點至19,600點，買權最大未平倉仍為21,000點，最大OI區間下移偏空。

期貨方面，外資夜盤減碼1,136口空單，日盤則加碼2,376口空單，未平倉淨空單增至-20,980口；十大特定法人大幅減碼3,070口空單至-11,659口。指數大跌下，未見外資減碼空單，加上選擇權大幅做空，使周三壓低結算機率大增。十大特法則逢低獲利了結部分空單，惟淨空單水位仍高，偏空看待。

周三若順著外資的強空籌碼壓低結算，觀察偏空期權籌碼能否大額逢低結算，周四台積電財報遠優預期，或可複製3月壓低結算後，拉回起漲的行情；若否則留意空方行情的延續。