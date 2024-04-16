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外資賣超388億 這檔逆勢獲買超逾2.6萬張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台股16日重挫547.81點，為2022年10月12日以來單日最大跌點，也是台股史上第12大跌點，跌幅2.68%，終場以19,901.96點收盤，三大法人合計賣超572.98億元，外資賣超388.25億元，統計外資單日買賣超個股發現，鴻海（2317）高居外資買超個股冠軍，獲得外資買超26,294張，連四買。

中東緊張情勢未解，美股周一收黑，台股今日開低走低，早盤以20,365.11點開出，下跌84.66點，盤中跌幅擴大失守20,000點，午盤過後再出現一波下殺壓力，指數一度下滑至19,844.54點，終場則是收在19,901.96點，重挫547.81點，月線宣告失守。

台股大盤指數直接跌落2萬點之下，三大法人中僅投信買超16.04億元，外資及自營商則是同步大賣超，其中，外資賣超388.25億元，自營商賣超（合計）200.77億元，包括自營商（自行買賣）賣超48.69億元，自營商（避險）賣超152.07億元，三大法人合計賣超572.98億元。

外資賣超台股，但仍有個股逆勢獲得外資青睞，統計外資今日買超前十大個股依序是鴻海、元大滬深300正2、中工、三商壽、中興電、矽統、寶成、金像電、聯上發、東元等；外資買超鴻海26,294張，高居單日買超個股冠軍，其次是買超元大滬深300正2達12,358張，買超第三大個股為中工，獲外資買超10,064張。

鴻海早盤以142.5元開出，盤中低點一度下滑至137.5元，終場收在141元，下跌5元，市值減少693.15億元，降至1兆9,546.82億元，跌落至2兆元市值之下，鴻海下跌約影響大盤指數21點。

外資買超鴻海，已連四買，但是投信及自營商則是賣超鴻海，呈現土洋對作的表現，投信今日賣超鴻海1,293張，連七賣，自營商則是賣超3,975張，連二賣，三大法人合計買超鴻海21,026張。

外資 鴻海

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