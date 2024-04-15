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中東危機升高 軍工股逆勢上漲、這幾檔漲勢飆悍

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
雷虎科技。圖／聯合報系資料照
雷虎科技。圖／聯合報系資料照

伊朗13日晚間起以超過300架次無人機和飛彈，對以色列發動攻擊，不過，99%攻擊都遭攔截，並無傷亡，中東危機升高，台股15日開低，盤面上僅少數題材股抗跌，其中，以軍工股的漲勢最為飆悍，波力-KY（8467）率先衝上漲停，無人機指標雷虎（8033）盤中也亮燈衝上漲停83.4元，中光電、晟田、漢翔、長榮航太、寶一、龍德造船、亞航等盤中漲幅都超過半根停板。

伊朗對以色列發動攻擊，但暗示可能是一次性攻擊，中東危機升高，加上美股上周五下跌，台股15日開低，早盤以20,586.53點開低後一度下滑至20,523.26點，盤中下跌逾百點。

台股走弱，軍工股逆勢上漲，無人機指標股雷虎以77.7元開高，盤中衝上漲停83.4元鎖死，排隊買單超過8,300張；波力-KY也衝上漲停225.5元；亞航及中光電盤中漲幅逾8%；晟田盤中上漲逾7%；漢翔、長榮航太、寶一、龍德造船等盤中漲幅逾5%。

中光電 台股 漲停 長榮航

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