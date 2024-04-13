中東局勢衝擊市場 台股下週靜待台積電法說
投資人憂心中東局勢恐再惡化，美股12日湧現賣壓，終場盡墨。法人分析，投資人對台積電維持審慎樂觀態度，但觀察外資持續賣超台股，預估投資人下週將保持觀望，指數呈現震盪格局，靜待台積電下週法說會後釋出進一步資訊。
市場憂慮伊朗可能攻擊以色列、中東局勢惡化，美股12日終場盡墨，道瓊工業指數終場下跌475.84點，或1.24%，收在37983.24點。標準普爾500指數下跌75.65點，或1.46%，收在5123.41點。那斯達克指數下跌267.11點，或1.62%，收在16175.09點。費城半導體指數下跌161.315點，或3.29%，收在4745.051點。
台股12日終場小跌16.65點，收在20736.57點，仍守穩所有均線之上，加計盤後交易成交值為新台幣4797億元；三大法人合計賣超90.31億元，其中外資及陸資賣超74.02億元，為連3個交易日賣超。
台積電法人說明會將於18日舉行，市場將聚焦下半年營運展望、資本支出、全球布局，及先進製程與封裝的擴廠進度等營運重點，牽動半導體和AI產業景氣動向。
台新投顧副總經理黃文清接受中央社記者電訪時分析，美國3月消費者物價指數（CPI）年增率3.5%，高於市場預期，顯示美國通膨情況仍然頑固，外資操作轉趨保守，但觀察資金近日持續布局台股人工智慧（AI）及半導體相關族群，顯示指數走勢弱中透強。
雖然外資持續賣超台股，但黃文清認為，4月法說會展望樂觀或財報表現佳的個股，預估仍會獲資金布局，且台股下週將有台積電法說會，投資人持審慎樂觀態度，研判市場下週維持觀望，指數呈震盪格局，靜待台積電法說會後釋出進一步產業景氣資訊。
下週市場除有台積電法說外，包含力積電、錼創科技-KY、波力-KY、百和、瑞昱也將召開法說，另外力士將召開股東會，南港則將召開股東臨時會。
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