台股內資控盤、520題材夯 重電、線纜、綠能族群等走強

台股昨（12）日盤中高檔震盪。隨外資賣壓出籠，市場獲利了結賣壓湧現，台積電股價由紅翻黑，指數終場小跌16點、收20,736點，跌幅0.08%。不過台股周線連八紅，創下近三年以來最長周線收紅紀錄。

此外，內資宣示主導盤勢意味濃厚，昨日中小型股爭相表態，市場買盤棄大從小，帶動昨日櫃買指數表現強勢，終場漲1.77點收256.43點，再創近24年來波段新高，市櫃表現兩樣情。

台股觀盤重點與下周展望 圖／經濟日報提供

台積電（2330）昨日早盤震盪盤堅，盤中一度衝上826元創新高，帶動大盤一度來到20,825點，漲71點。不過隨新台幣匯率延續偏弱格局，加上逢高停利壓力出籠、且外資賣壓顯現，權值股群起轉弱。

台積電尾盤股價紅翻黑，聯發科、中華電、台達電等也欲振乏力，特別是廣達除息9元股價開低走低，收盤陷入貼息，更催動AI股表現弱勢，緯創、技嘉等指標股紛紛收黑，台股終場小跌收市，集中市場成交金額增加至4,894億元。台股周線仍上漲398或1.9%，連八紅，是2021年1月底以來最長周線收紅紀錄。

盤面上類股及個股跌多漲少，以520政策概念股領漲，重電、線纜、綠能等表現強勢，其中中興電、華城、士電等紛紛漲停躍居盤面亮點，觀光族群也續強。

集中市場三大法人合計賣超90.1億元，連三賣。其中，外資賣超74.6億元，連三賣；投信買超8億元，由賣轉買；自營商賣超23.5億元，連二賣。八大公股行庫同樣逢高調節，賣超2.9億元，由買轉賣。

第一金投顧董事長陳奕光認為，現階段盤面有三好、四留意，預計台股將在20,000至21,000點間波動。三好分別為：台積電ADR溢價帶動的比價效應，預期還有逾15%空間；進入超級財報周，在大立光交出亮眼成績單後，看好台積電挑戰單季新高相當有可為；進入大內需時代，基建需求將帶動電機、線纜、營建、金融等族群表現。

至於四大留意事項則有：美債殖利率攀高、新台幣貶值、今年來大盤融資餘額增加逾385億元（浮額多）、申報轉讓金額超過300億元，將成為牽動後續盤勢動能的關鍵。