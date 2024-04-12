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新天地《匠極緻鍋物》「感蟹媽媽」 龍蝦免費升級帝王蟹

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
「感蟹媽媽」可一次盡享帝王蟹四食與日本和牛的精緻套餐。記者宋健生/攝影
「感蟹媽媽」可一次盡享帝王蟹四食與日本和牛的精緻套餐。記者宋健生/攝影

母親節快到了，新天地（8940）旗下高檔鍋物品牌《匠極緻鍋物》，5月推出「感蟹媽媽」龍蝦免費升級帝王蟹活動，以傳統高檔鍋物與日式懷石料理的精緻菜序巧妙融合，突破傳統涮鍋的框架，一次盡享帝王蟹四食與日本和牛的精緻套餐，用匠人之手，為每一位母親獻上最深的敬意。

台灣吃鍋不分季節，根據《食力foodNEXT》的調查揭示，約有八成消費者看待火鍋作為聚會的首選，隨著母親節的腳步漸近，許多人開始著手尋找人氣火鍋店，準備慶祝一頓溫馨的母親節鍋物聚餐。

帝王蟹是海鮮中的珍品，以其絕佳的肉質和高雅身價，享有「蟹界王者」的美譽。迎接5月溫馨母親節，《匠極緻鍋物》推出限時升級好禮，免費將活體波士頓龍蝦升級為帝王蟹。

從帝王蟹北海道干貝御碗、帝王蟹明太子天婦羅、帝王蟹八寸盛合到帝王蟹食事雜炊，每一道菜都展現了匠人的極致用心。

新天地表示，《匠極緻鍋物》追求的，是一種最純粹的食材味道。主廚巧手將帝王蟹的每一部位，如同藝術品般拆解，再用最適宜的方法烹調，讓蟹肉的質感、鮮味，以及其獨有的風韻，在不同的料理中各自發光。

此次結合懷石料理的細膩流程，匠心獨具地分為四道菜式來呈現，簡練卻不失層次，盡顯日式鍋物的精緻本質，每一口都是對品味的細緻致敬。

第一食嚐其鮮：「帝王蟹北海道干貝御碗」以肥厚緊實的帝王蟹腿加上鮮嫩多汁的北海道生食級干貝做結合，搭配柴魚旨味高湯與鹽昆布提鮮，簡約之中見匠心。

第二食聞其香：「帝王蟹八寸盛合」運用帝王蟹關節肉結合日式燒烤搭配碳燒醬呈現，搭配芙蓉豆腐與焦褐洋蔥佐襯，燒烤香氣散發著不言而喻的吸引力。

第三食聽其脆：「帝王蟹明太子天婦羅」以日式揚物技法鎖住龍蝦螯鮮滋，酥脆麵衣與炙燒明太子洋芋滋味呼應，以其入口酥脆聲搭建起饗宴樂章。

第四食品其濃：「帝王蟹食事雜炊」將帝王蟹身內的肉取出，以越光米充分吸收全鍋海鮮精華，是這場鍋物盛宴的溫馨尾聲。

新天地強調，《匠極緻鍋物》提供的不僅是鍋物，而是一場精心烹調的帝王蟹體驗。從初嚐的清新，到最後一碗的飽滿，每道菜均真切呈現海鮮本味，為母親節添上最有溫度的記憶。

《匠極緻鍋物》5月推出「感蟹媽媽」龍蝦免費升級帝王蟹活動。記者宋值生/攝影
《匠極緻鍋物》5月推出「感蟹媽媽」龍蝦免費升級帝王蟹活動。記者宋值生/攝影
迎接母親節，《匠極緻鍋物》免費將活體波士頓龍蝦升級為帝王蟹。記者宋健生/攝影
迎接母親節，《匠極緻鍋物》免費將活體波士頓龍蝦升級為帝王蟹。記者宋健生/攝影

北海道 母親節 海鮮

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