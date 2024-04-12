台股偏多格局持續 但法人建議獲利了結評價面高的個股

清明連假後台股多方依舊占上風，雖然12日指數以20,736.57點收盤，小幅下跌16.65點，跌幅0.08%，但本周指數上漲398.97點，周漲幅1.96%；法人預料台股偏多格局仍可持續，但因為台股評價面已高，建議獲利了結評價面高之個股，汰弱留強，並在拉回時尋找評價面合理且具有成長動能之的AI類股，同時增持高殖利率個股部位。

台股本周盤中一度拉升至20,883.69點，再度刷新歷史紀錄， 今日以20,736.57點收盤；三大法人買賣超方面，依舊是投信法人加碼、外資與自營商調節的局面，本周投信續買39.22億元，連續第6周買超，惟買超金額相較之前明顯下降，同期間外資連續第5周站在賣方，本周賣超46.26億元，自營商同步減碼37.10億元，連第7周賣超，三大法人本周合計賣超44.15億元。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪指出，清明過後台股表現續強甚至頻創新高，且電子指數均線維持多頭排列，預料偏多格局仍可持續，且隨著重量級法說將陸續登場，特別是下周的晶圓龍頭大廠對第2季的營運展望，更是產業的重要參考指標，目前市場預期晶圓龍頭大廠受惠AI晶片需求強勁，海外擴廠動作持續，法說會上釋出正面訊號機率大。

黃新迪認為，不論是AI、先進製程的展望都相當樂觀，第2季科技股展望依舊看好，惟須留意大盤指數已來到相對高檔且評價面偏高，且在電價調漲之下，恐使部分公司的營運成本上升，第2季指數要出現指數持續大漲較為不易，預期轉為區間整理機率較高，並將以個股表現為主。

針對美國降息預期方面，黃新迪分析，美國3月消費者物價指數(CPI)年增3.5%，核心CPI年增3.8%，雙雙高於市場預期，在通膨數據已經連續3個月高於預期之下，可能導致聯準會將降息預期推遲到7月或更晚，加上近期通膨較為黏滯，下行幅度恐有限，利率期貨市場隱含6月降息一碼機率降至20%以下，比一個月前的8成下降許多，在此環境下市場可能回歸基本面，不過年內降息仍在預期之內。

就類股布局與操作上，黃新迪認為，目前的布局仍以科技AI相關為主軸，但因為台股評價面已高，建議獲利了結評價面高之個股，汰弱留強，並在拉回時尋找評價面合理且具有成長動能的AI類股，同時增持高殖利率個股部位；配置上可聚焦半導體、封測、半導體設備等，特別是看好AI滲透率提升持續帶動下游裝置需求，且規格大幅提升及產能開出，將推升相關晶片成長加速，包括半導體供應商、電子零組件、板卡及系統廠等可望受惠。