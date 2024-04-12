印能持續改寫新天價 盤中攻至1,960元 位列台股第七高

印能科技（7734）登錄興櫃不到1個月，股價持續飆高，12日一度衝達1,960元，再創歷史新高價，名列台股第七高；另外，台股千金股今日也再添新血，弘塑（3131）重返千金，衝上漲停1,005元，上市櫃加興櫃合計達16檔千金股。

印能是半導體封裝製程氣泡解決系統的領導廠商，提供多種封裝製程的解決方案，3月14日以參考價489元登錄興櫃，當天股價就衝破千元關卡，一度衝達1,455元，終場收在1,450元，成為興櫃股王，隨後在震盪整理之後再往上拉升，今日盤中一度衝高至1,960元，創下新天價。

印能在登錄興櫃不到1個月的時間內，股價持續上衝，不僅是興櫃股王，也順利躋身千金股，且股價超車多檔上市、上櫃的千金股，為集中市場、櫃買市場及興櫃市場的千金股中排名第七高，次於信驊（5274）、世芯 -KY（3661）、力旺（3529）、大立光（3008）、緯穎（6669）、祥碩（5269）等股。

台股今日也再添1家千金股，台積電（2330）概念股弘塑開高走高衝上漲停1,005元，成為全市場第15檔千金股。

印能2023年全年營收11.86億元，營業毛利7.89億元，毛利率66.6%，稅後純益5.49億元，每股純益28.27元，樂觀看待今年的營運表現。