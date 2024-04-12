00946預購4/15起跑 10元入手 AI 科技、高息股、月月配

隨著全球AI新科技發展如火如荼，在科技族群領軍之下，台股今年來屢創新高，市場法人表示，歷經去年的庫存去化，科技業庫存回到正常水平，在AI題材加持下，成長前景更值得期待，今年包括IC設計、晶圓代工、電子專業代工在獲利年增率上，都可望迎來雙位數的成長，後市股價動能與配息表現雙雙可期。

新一代台股科技高息ETF-00946群益台灣科技高息成長ETF，首創導入外資認同度因子來篩選成分股，精選AI科技高息股，並結合月月配設計，以10元親民價發行，將在4月22日募集，並於4月15日起開放預購，有興趣的投資人可把握時間至群益投信辦理。

財富管理專家表示，隨著AI技術應用層面擴大，各項電子產品也可望喜迎新一波換機潮，市場預估2024年這些科技終端產品的出貨年增率將由負翻正，以伺服器來看，年增率料有雙位數增長態勢，台灣科技護國神山群在此全球科技大勢中，又占有重要地位，例如晶圓代工、封測、電子代工、IC設計等都享有龍頭地位或領導地位，在科技產業發展趨勢看好之下，受惠程度高，在營收獲利展望正向之下，有助支撐其配息能力，科技股不僅是追求投資組合增值成長的必備部位，更可以做為存股建立收益的標的。

專家進一步指出，台灣科技業的研發與製造能力享譽全球，產業鏈完整，科技股更是外資法人長期佈局台股的首選產業，獲得外資青睞的科技股往往在企業獲利與產業競爭上都具有一定的實力水準，以股息發放總額來看，科技業是所有產業之冠。

即將募集的台股ETF-00946群益科技高息成長，在成份股篩選上納入外資認同度指標，即參酌專業外資機構眼光來選股，並同步考量企業的獲利能力與配息水準，提供投資人在這波由AI掀起的全球科技成長周期中，順勢參與台股科技成長行情，也兼顧存股收益需求的管道。