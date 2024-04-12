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重電族群強勢 台股高檔盤整

中央社／ 台北12日電

美國週四發布3月生產者物價指數（PPI）略低於市場預期，稍微緩解市場對於通膨的疑慮，美國科技股勁揚，台股今天維持高檔震盪。

台積電ADR漲0.98美元或0.67%，收在147.2美元，台積電早盤小漲開出後平盤附近震盪，鴻海同樣在平盤震盪；大立光早盤股價強彈，最高大漲8.6%，隨後漲幅收斂。

重電股再度成為盤面強勢族群，華城盤中亮燈漲停，士電、中興電、亞力盤中股價漲幅都超過5%。

截至10時30分，集中市場指數上漲1.73點，報20754.95點，成交值2335億元。

法人認為，由於本週美國公布3月消費者物價指數（CPI）、3月份非農就業人數以及失業率等經濟數據，顯示通膨依舊頑強，推測聯準會（Fed）可能放緩降息腳步，市場持續消化相關影響。

台積電 消費者物價指數 美國

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