中化製藥宣布股權交換 轉型為控股公司掛牌上市

中化製藥今天晚間宣布，董事會決議通過依企業併購法股份轉換方式，成立新設公司「中化投資控股（簡稱中化控股）」，中化製藥將成中化控股100%持股子公司，股份轉換基準日暫定於今年9月2日終止上市，中化控股將取代中化製藥成為上市公司。

本次換股比例，目前暫定為中化製藥股東每1股，換發中化控股0.5股，股份轉換完成後，中化製藥將於股份轉換基準日終止上市，中化控股則依證交所規定辦理股票上市。

中化製藥表示，為因應全球供應鏈重組下，所帶來的機會與挑戰，實現營運成長、提升經營綜效，董事會決議通過成立中化控股；擬以股份轉換方式，將中化製藥於股份轉換基準日全部已發行股份，讓與中化控股，並由中化控股發行新股，予中化製藥股東作為對價。

中化2023年財報，營收為新台幣85.75億元，稅後純益為新台幣3.22億元，年減32.6%，每股純益為1.08元；今年第1季營收為新台幣22.68億元，年增7.52%，創歷年同期新高。

中化旗下子公司有藥品銷售公司的中化裕民、聚焦長照領域的中化銀髮、生產銷售安瓶及塑膠兩大系列容器製品的台容開發，關係企業中化合成為台灣原料藥廠；大陸事業有蘇州中化藥品工業有限公司。

中化製藥表示，未來成立控股公司後，實際營業將進行分業化的管理，此項新營運模式，將透過集中協調的流程，提高企業效率與可擴展性，並透過營運策略轉型，以降低交易成本。

中化製藥也提到，分業經營可明確分工，達到資源互享，發揮綜效；中化控股將打造為多元化控股平台，進行多元化產業合作，讓各事業體更穩健發展，並有效利用集團資源。