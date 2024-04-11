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台股回檔修正小跌10點收20,753點 台積電漲5元收820元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股結束連續3日創歷史新高，11日回檔修正，收盤指數20,753.22點，跌10.31點、跌幅0.05%，成交金額4,409.50億元。示意圖／聯合報系資料照片
台股結束連續3日創歷史新高，11日回檔修正，收盤指數20,753.22點，跌10.31點、跌幅0.05%，成交金額4,409.50億元。示意圖／聯合報系資料照片

台股結束連續3日創歷史新高，11日回檔修正，收盤指數20,753.22點，跌10.31點、跌幅0.05%，成交金額4,409.50億元。此外，櫃買指數也轉弱，收254.66點、跌1.27點、跌幅0.50%。台積電（2330）收820元、漲5元。

「馬習二會」昨日在北京人民大會堂登場，大陸國家主席習近平釋出善意，強調「兩岸青年好，兩岸未來才會好」，進而推升觀光族群，包括：鳳凰（5706）、雄獅（2731）、山富（2743）、雲品（2748）、遠雄來（2712）、晶華（2707）等；航空族群的華航（2610）、長榮航（2618）、星宇航空（2646）紛紛強漲。

觀察各類強勢族群，自行車產業族群也發動，包括美利達攻漲停作收，巨大、利奇、愛地雅皆收漲4%以上，日馳也收漲2%。法人分析，自行車產業庫存調整預期第3季末前告一段落，今年營收復甦將主要落在下半年，預估2025年成長動能將優於今年。

在近期資金輪動之下，重電族群仍維持強勢格局，包括亞力收漲8%，中興電、華城、東元也續強，不過森威能源、上緯投控、士電等則漲多回檔。

其它強勢族群還有，散裝航運的新興、中航、裕民、正德、慧洋-KY、台航、四維航；貨櫃族群的長榮、陽明、萬海；證券股的美好證盤中一度攻漲停，群益證、宏遠證、統一證也收紅。

選股方向中，法人建議，台積電海外擴廠馬不停蹄，將帶動再生晶圓、晶片驗證分析、半導體特用化學營運表現；輝達推出號稱地表最強AI晶片GB200，可留意高階零組件如CCL、載板、水冷散熱當中，有望納入新供應鏈名單；政策加持延續性，包括國防軍工、重電電力、循環資源依舊是520前市場熱點；此外，低基期記憶體、面板、鋼鐵報價走揚，紡織成衣、航運、線纜進入旺季，相關族群均值得持續追蹤。

台積電 長榮航

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