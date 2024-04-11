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台股高檔震盪 主動型台股基金長久存股打造微笑曲線

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股站穩2萬大關，其中台積電貢獻點數達逾65%，發揮領頭羊效應，但多檔個股仍有成長空間，後市可期。中央社
台股站穩2萬大關，其中台積電貢獻點數達逾65%，發揮領頭羊效應，但多檔個股仍有成長空間，後市可期。中央社

台股站穩2萬大關，其中台積電（2330）貢獻點數達逾65%，發揮領頭羊效應，但多檔個股仍有成長空間，後市可期。回顧第1季，台股因市場出口與企業獲利穩定，外資累積買超新台幣1,374億、投信亦買超新台幣2,172億，雙雙創下新高數字。全台第一大資產管理業者國泰投信表示，台股經歷第1季作夢行情，第2季要注重基本面，投資大眾可透過主動型台股基金，由專業團隊從產業面、財務面替投資人把關，長久存股打造微笑曲線，累積投資報酬。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，國泰台灣高股息基金為主動型基金，優勢是擁有強大盡責的投研團隊，由基金經理人及研究員針對個別公司定期訪談、進行海內外調研，才能走在市場前端，為投資人前瞻性布局，比受限於指數規則的ETF，選股來的更加靈活。國泰台灣高股息基金目前配置約8成的高股息股票，以及近兩成的動能型股票，緊扣台灣科技主場優勢，3月甫獲台北金融研究發展基金會頒發傑出基金「金鑽獎」、4月再度獲得國際重要基金大獎指標「最佳表現基金大獎」殊榮，更添投資人信心。

隨著上市櫃公司陸續公布2023年財報，護國神山台積電蟬聯獲利王，AI應用的崛起造就半導體市場長線商機，梁恩溢說明，國泰台灣高股息基金選股以半導體材料、電子零組件、AI相關類股為主軸，前十大成分股包括台積電、聯發科（2454）、奇鋐（3017）等績優股，並且看準聯詠（3034）、新普（6121）等現金殖利率高的高息股，深具競爭潛力。

台股衝破2萬點也使投資人擔心進場時機過高，梁恩溢表示，國泰台灣高股息基金具備長期績效表現良好、配息穩健等優勢，最好的投資方法就是定期定額買入，避免追高殺低的人性誤判，也可彌平高低點的價格影響。從績效面來看，以國泰高股息基金-配息B類型為例，各期間績效皆位居同類型第一分位，且遙遙領先同類型平均，近1年報酬高達61%，3年獲利甚至翻倍，超越110%，突顯國泰投信操盤實力。基金有每月配息及半年加碼配的機制，成立3年來已發出6次的加碼配，為投資人提供穩健現金流，今年以來台股創高，6月有機會再次迎來加碼配。

為慶祝國泰台灣高股息基金憑實力鍍金，即日起至4月30日，國泰投信推出免手續費限時優惠，鼓勵投資人踴躍申購。透過「國泰e家人」電子交易平台申購台股全系列基金，不論單筆申購或定期定額，通通0元手續費。

國泰台灣高股息基金績效( 資料來源：投信投顧公會基金績效評比表，統計至2024/02/29)
國泰台灣高股息基金績效( 資料來源：投信投顧公會基金績效評比表，統計至2024/02/29)

國泰 高股息

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