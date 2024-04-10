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北極星、揚智暫停融資券

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

臺灣證券交易所昨（10）日公布，上市公司（不含資本額100億元以上及金融保險業）2023年財務報告每股淨值符合應暫停及恢復融資融券交易名單，北極星藥業-KY（6550）、揚智等五家公司今日起暫停融資融券交易，麗臺等三家公司恢復融資融券交易。

在上市公司申報2023年財報後，證交所依據「有價證券得為融資融券標準」、「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」規定，審核上市公司公告並申報的財報每股淨值資料，其中每股淨值低於票面，應暫停融資融券交易的公司有五家，分別是宏旭-KY、揚智、太極、泰福-KY、北極星藥業-KY。

每股淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易的公司有三家，包括麗臺、吉祥全、新天地，調整作業自11日起實施。

北極星 淨值 融券

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