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台股早盤漲逾50點站上20,850點 台積電開盤下跌4元

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台積電ADR換算成台股的價值是933元多！ 女子：今天股市還有期待空間

聯合新聞網／ 碎念女子
台積電。路透
台積電。路透

上班前碎碎念系列

剛收盤的美國股市等待CPI數據公布，市場觀望氛圍比較濃厚，四大指數除了費城半導體指數外，都是小漲小跌的狀態。

道瓊-0.02%、標普+0.14%、納斯達克指數+0.32%、費城半導體指數+0.94%；不過台積電ADR則是再次大漲+1.83%，收145.4美元，睽違二年多再次站回145美元，不過距離前高158美元還有一小段空間。如果將剛收盤的台積電145.4美元換算成新台幣（ADR 股價換算成台灣股價的公式：ADR 股價 ÷ 換股數 × 匯率 = 台灣股價），等於台積電在台股的價值是933.61元。

如果單就台積電這個權值股來看，今天台股是還有期待空間的（但是台積電ADR經常處於溢價，所以大家也要小心風險，不要一味追高）。

而最後回到美元、美債、原油，昨天多呈現小幅下跌趨勢。西德州原油價格因為以色列表示加薩停火談判有所進展，WTI油價降回至每桶85美元左右。如果這個情勢穩定，那麼美國強勁的經濟情勢，最終會不會讓Fed決定降息，就還是回到通膨數據了。

附圖資料來源：鉅亨網
附圖資料來源：鉅亨網

台積電ADR換算台股公式

ADR 股價 ÷ 換股數 × 匯率 = 台灣股價

145.4 ÷ 5 x 32.1050 (彭博匯率）= 933.61

◎本文內容已獲 碎念女子萬萬歲 Murmur Girl 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

Fed 半導體 台積電 標普 美國 通膨

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