台股2萬是高點嗎…其實早就超過4萬了！ 專家：空手比錢放定存者還糟糕

【文．玩股小博士】

還記得五年前，台股流傳一段俗諺嗎？當加權指數破萬點，就是崩盤預兆，你必須要空手或減碼，否則就會重傷。

時至今日，萬點以上已成常態，兩萬更是日常，在那句俗諺的時空背景下，當時是2018年，因為距離2007年金融海嘯已經超過十年週期，加上金融海嘯以前的台股，確實碰到萬點就會走弱拉回，這也變成一個技術面的通則。

萬點通則已失靈

不過這個通則卻在2018年以後被打破，因為2017年到2018年就出現一年多的「萬點行情」，當時中美貿易戰惡化之後才隨著全球股市而拉回。接著又在2019年回到萬點，實際上距離中美貿易戰也差不到半年，萬點行情維持到2020年三月，也就是最近一次的疫情爆發導致崩盤。疫情下殺之後，隨著全球QE大啟動，即便台灣降息沒這麼誇張，依舊受到資金效應帶動，所以一個月的時間內，2020年四月的台股迅速從跌破萬點止血又重返萬點以上，這次直接頭也不回，一路漲到今天，都破兩萬點了...

整理一下，實際上在市場第一次恐慌空手之際至今，不知不覺中，已出現三次的萬點以上，而且一次比一次長，而三次拉回都是出現全球大利空，否則多頭氣長，如果真的有人在2017年開始空手，那就真的難看了，甚至是一路放空到現在，恐怕也是家破人亡，並沒有出現什麼「大賣空」行情。

說到這邊，你應該不難發現，台股長期就是一直往上走，但這個兩萬點到底背後的意義是什麼？我們先看看公式。

發行量加權股價指數 =（當期總發行市值 / 基值）× 基期指數

所以你有看到一個重點了嗎？這是一個「指數」，那不是單純的「點數」。這個起算點是1966年，把當年的總市值及指數設定成「100」，所以如果隔年台股下殺導致市值蒸發，那就會低於100，但台股市值越來越高，就會超過100，總之，100是一個相對值，所以目前20000點，其實可以解釋成「現在」比1966年的台股成長200倍。

近一步延伸，如果台股市值沒有上升，那麼上市公司持續增加，讓市場更多熱錢湧入，那麼一樣可以達到推升指數的效果，這個就是為何股市通膨的主因，當上市公司的股價跟著獲利及通膨成長，加上一堆公司持續上市，那麼台股指數在正常情況下，要殺也是難事，更何況政府近年積極輔導中小企業上市，甚至降低這種創櫃板的進入門檻，也開放更多自然人去投資，某種程度上而言，這就是台股持續成長的重要動能，因為即便上市公司的股價沒有動靜而帶動總市值成長，新血加入依舊可以推升指數的基期動能。

截至目前為止，台股上市公司已經來到986家，政府在疫情後也更加積極輔導上櫃股轉上市、興櫃股上市，所以未來的加權指數越來越高，這不用意外。

加權指數有BUG？

加權指數衝上2022年前高是在2024年二月出現，三月則更上一層樓進入「兩萬」，再次強調一件事，這個就是通膨以及上市家數持續增加的結果，所以如果還單純認為兩萬點不要投資的人，這種空手思維就真的很危險，甚至比「把錢放在定存」更加糟糕，因為現金已經無法稱王，熱錢已經過多，加上現今沒辦法滋生利息，笑定存輸給通膨，但至少定存在銀行還有微薄利息，兩者拿來對比，持續看空的人才是真正危險，當然啦，這邊指的都是長期趨勢，你不要用什麼一天、三天的短線思維來辯爭，用台股1966年至今的加權指數來回測，幾天走空，甚至是幾年行情走空，也是小巫見大巫而已，實際上毫無意義。

不過加權指數實際上還是有缺陷，因為股市有一個很詭譎的「除權息」，簡單來說，只要上市櫃公司想要配發股息給股東，那麼除了提列公司獲利之外，市場成交價也必須被扣除相對應的「股價」，這顯然不合理吧？明明市場交易股價跟著行情走，結果公司分紅給股東還被扣市值，對投資人而言，根本就是被剝兩層皮，因為投資人不僅是股東權益減少，也被市場莫名「消耗」行情，但這件事已經成為常態，所以加權指數一直被這個詭譎的機制損耗。

打個比方來講，如果你今年買了一套1,000萬的房子收租，隔年市場行情變成1,100萬好了，但政府告訴你，因為今年收租賺了60萬，所以1,100萬的市值要自動扣除60萬，房價自動變成1,040萬，這合理嗎？想想你就能理解，為什麼我說台股除權息要扣股價是一件怪事。

所以更進階的投資人，其實除了加權指數會看，也更重視「加權報酬指數」，這個指數就是把不合理的「除權息」還原回去股價，你就能更清楚真正的行情。

加權指數的不同思維

打開加權報酬指數來看，前面我們還在說兩萬好猛、好棒，結果其實現在早就超過四萬點啦！如果用1966年100當作一個基期對照，現在的漲幅已經超過400倍，這個通膨更可怕，再以最近一次的崩盤來看，2022年十月台股最低點，還原加權報酬指數差不多在26,286.65點，如果只看加權指數而不斷鼓催萬點就是高點的人，恐怕看到這個數值將更加崩潰，因為這個可不只是一萬點而已，直接出現「四倍」衝擊，加權指數「兩萬點」成為目前台股天花板，結果反而只是還原加權報酬指數的樓地板...

說好聽一點，股市如果都沒有扣除市值發展下去，這個會不會造成金融秩序失控？甚至想買大盤的人也都買不起了，所以全世界的政府才會利用除權息「扣除股價」，藉此壓抑股價及市值不要暴衝，而股息發越多的公司就被政府扣更多市值，其實變相也會形成風險管控的政策，因為不良企業如果想利用亂發錢拉攏股東，而股價都沒有相對應被扣除，假設成交市價是每股50元好了，結果這家公司把所有資金都拿出來發，所以現金股息發出100元給股東，其實就會形成掏空，因為股價依舊維持在50元，公司卻把100元全部發出去，如果真的敢這樣發出去，理論上，股價會在除息日變成「負50元」，投資人買股票反而拿到更多交割款，這個你敢信？

所以稍微整理結論，以後你再聽到萬點就是高點這句話，也就不用這麼擔心，反而可以視為一個「反指標訊號」，因為無腦亂空的人總會得到教訓（笑）。真正的重點還是在投資選股，如果是買大盤的人，就是買加權指數成長。另外投資個股的人，不管大盤位階如何，永遠都有成長股跟地雷股，所以萬點不萬點的，如果投資個股，關係並沒有這麼大，因為會輸的就是會輸，能贏錢的不管大盤一萬點還是十萬點，照樣能賺錢，甚至隨著通膨加劇而越贏越多錢，就如同我的證券業務員在今年農曆年前，評估「萬八」高點最好是空手或減碼為宜，但年後我依舊持續加碼看好個股，當然，現在已經來到兩萬，我也成為台股通膨的最大受惠者，而不是通膨受害者。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：加權指數正式突破兩萬！到底幾萬點才叫做「昂貴」？