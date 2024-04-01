元富證推分戶帳授權扣款服務 一鍵設定超便利

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新光金控旗下元富證券繼去年推出自行研發的投資理財APP「好富投」，以及全面優化存股平台「存才富」。今年，為了提升分戶帳便利性，元富升級提供「約定自動授權扣款帳戶」功能，且領先同業採票交所最新的軟體C3憑證方式，不需雙因認證身分，投資人於線上開戶過程中僅需「一鍵」設定，即可啟動授權扣款功能，大幅減少設定上的不便性，感受更加便捷的金融服務。往後當投資人分戶帳中資金不足時，將自動從事先約定的銀行帳戶扣足款項，不需擔心轉帳額度問題、免去自行轉帳產生的跨行轉帳手續費，讓投資更簡單，聰明理財。

元富證券「分戶帳」具有四大亮點：(一)不需重新開立銀行帳戶，使用本人現有一般存款帳戶約定分戶帳出入金帳戶即可，讓開戶作業更簡便；(二)投資人買賣台股、海外股票、股票申購等，皆可透過分戶帳進行交割扣款；(三)基於分戶帳可交易多種商品的特性，可將資金整合至分戶帳中統一管理；(四)新上線eACH圈存扣款系統的授權扣款功能，可自動從約定的銀行帳戶進行扣款交割，無需投資人自行確認分戶帳的資金水位。

此外，有鑑於國人參與股市的熱絡及年輕化趨勢，元富證券於「開戶」作業上不斷優化，五分鐘即可同時完成證券+複委託+財富管理帳戶開戶，以及銀行交割款帳戶綁定免臨櫃服務。同時，為了解決部份投資人不想再開立銀行帳戶的困擾，也提供資金管理帳戶(分戶帳)服務，投資人可於券商端開立分戶帳，並綁定本人既有銀行帳戶作為出入金來源。元富證券同步祭出分戶帳開戶活動優惠，6月30日前開立證券戶及分戶帳，即送開戶禮400元全家購物金，新戶透過好富投APP完成交易任務，交易禮最高再送200元全家購物金，交易滿額送3,888元手續費抵用金。