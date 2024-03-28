公勝保經去年EPS 5.96元寫新高 4.5元股利發放率衝76％

公勝保險（6028）經紀人公司2023迎接大豐收，年度營收突破30億元，成長39%、EPS達5.96元、達成美國百萬圓桌（MDRT）標準的菁英顧問達到430人，各項指標皆刷新紀錄，成績居保經業界之冠，連續5年被中華徵信所評鑑經營績效為保經業第一。由於經營績效突出，今年公勝董事會更決議派發現金股利4.5元，股利金額也創下新高，盈餘發放率近76%。

壽險業接軌 IFRS 17與 ICS 2.0箭在弦上，近年來壽險商品面臨多次大規模的停售與調整，加上2022年開始美國聯準會啟動全球升息循環，帶來的高利環境嚴重排擠儲蓄保單的銷售，新契約保費自2018年以來已連續5年衰退， 2023全年新契約保費僅約2018年的一半。無畏市場逆風，公勝保經穩健為盈，2023年度營收30.43億元，成績傲視群倫。

日前舉辦「2024 ONE超越世代、聚勢未來業務表揚大會」，表彰業績優異的業務尖兵與業務體系、單位，現場匯集近千人一起同享高光榮耀。公勝保經董事長蔡文俊表示，今年將活動主軸聚焦於「ONE」，不僅代表公勝各項經營指標業界第一，也是公勝31週年邁向下個世代的新起點，公勝保經總經理蔡聖威更宣示2026年挑戰千人達成 MDRT 的目標，矢志帶領全體夥伴，一起開創未來的全新扉頁。

受到升息、市場波動影響，加上投資型保單新規定實施，根據壽險公會的統計，壽險新契約保費去年創17年新低。同時，單一保險公司改革業務制度及考核無效人力，導致業務員人數下降，人力流向保經業的態勢明顯，推升保經業務員人數逆勢增加，2024年更有望突破9萬人。總經理蔡聖威表示，「面對市場保費持續衰退與接軌國際的壓力，壽險業市場競爭勢必更加激烈，客群高端化、業務專業化、團隊菁英化將成為突圍的致勝關鍵。」因此，公勝保經自2016年起大力推動各種專業國際證照，透過系統化的培訓模組，引進專業師資與認證機構，協助業務夥伴專業升級，提高人均產值，奠定營收成長的致勝基礎。

公勝引以為傲的模組化訓練系統，包含組織發展扎根、銷售能力轉型、國際認證理財規劃顧問認證等，推動7年以來，讓旗下業務夥伴成功取得 RFC 認證財務顧問師與 CFP®國際認證高級理財規劃顧問等專業財務顧問證照達到849人次，多項持證人數皆居保經業界第一。

展望未來，董事長蔡文俊表示，公勝保經將持續落實提供一流培訓資源、打造領先數位平台與建構永續發展基石三大價值主張，推動業務員轉型，邁向菁英化發展，聚焦財富傳承、退休規劃、風險保障三大面向，並以完善的數位平台作為行銷與增員利器，吸引優秀人才不斷加入，致力企業永續發展、保戶服務。