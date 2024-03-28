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債券ETF當道！群益ESG投等債20+瀏覽量居冠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
隨著市場普遍預期美國聯準會將在今年降息，讓沉寂好一陣子的債券ETF重新進入投資人的視線。聯合報系資料照
隨著市場普遍預期美國聯準會將在今年降息，讓沉寂好一陣子的債券ETF重新進入投資人的視線。聯合報系資料照

隨著市場普遍預期美國聯準會將在今年降息，讓沉寂好一陣子的債券ETF重新進入投資人的視線。Yahoo奇摩股市App公布，今（2024）年第1季五大爆紅ETF榜以長天期債券ETF最受投資人青睞，由標的債息水準高的群益ESG投等債20+（00937B）奪冠。

排行第二的大華優利高填息30（00918）憑藉高股息優勢，以及填息因子選擇總報酬持續成長的個股而受到重視；受益人超過10萬戶的國泰10Y+金融債（00933B）則拿下第三名，其追蹤彭博10年以上美元金融債券指數，加上月月配息，在升息循環的尾聲話題熱度也隨之提高。

此外，同樣有高股息、且因成份股與近期熱議的元大台灣價值高息ETF（00940）相近而受到關注的群益台灣精選高息（00919），本季入榜排名第四。排行第五的元大滬深300正2（00637L）隨其價格觸底反彈而受到矚目，也是市場觀察重點。

2024年第1季五大爆紅ETF榜。(Yahoo奇摩股市App/提供)
2024年第1季五大爆紅ETF榜。(Yahoo奇摩股市App/提供)

ETF 債券 高股息

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