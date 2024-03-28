聽新聞
test
0:00 / 0:00
債券ETF當道！群益ESG投等債20+瀏覽量居冠
隨著市場普遍預期美國聯準會將在今年降息，讓沉寂好一陣子的債券ETF重新進入投資人的視線。Yahoo奇摩股市App公布，今（2024）年第1季五大爆紅ETF榜以長天期債券ETF最受投資人青睞，由標的債息水準高的群益ESG投等債20+（00937B）奪冠。
排行第二的大華優利高填息30（00918）憑藉高股息優勢，以及填息因子選擇總報酬持續成長的個股而受到重視；受益人超過10萬戶的國泰10Y+金融債（00933B）則拿下第三名，其追蹤彭博10年以上美元金融債券指數，加上月月配息，在升息循環的尾聲話題熱度也隨之提高。
此外，同樣有高股息、且因成份股與近期熱議的元大台灣價值高息ETF（00940）相近而受到關注的群益台灣精選高息（00919），本季入榜排名第四。排行第五的元大滬深300正2（00637L）隨其價格觸底反彈而受到矚目，也是市場觀察重點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言