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台積電概念股逆勢上漲 其中這檔盤中直衝漲停

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導
台股28日表現震盪，早盤開低大跌百點後，受買盤拉抬跌幅收斂，午盤於平盤附近震盪。台股示意圖／聯合報系資料照
台股28日表現震盪，早盤開低大跌百點後，受買盤拉抬跌幅收斂，午盤於平盤附近震盪。台股示意圖／聯合報系資料照

台股28日表現震盪，早盤開低大跌百點後，受買盤拉抬跌幅收斂，午盤於平盤附近震盪，台積電（2330）盤中小跌7元，但相關概念股卻有所表現，其中以世禾（3551）最為強勢，盤中直衝漲停121元，信紘科（6667）上漲4%，家登（3680）、漢唐（2404）也呈上漲。

昨日美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為39,760.08點，上漲477.75點、漲幅1.22%，S&P500指數上漲0.86%，那斯達克指數上漲0.51%，費半指數上漲0.99%。台積電ADR下跌1%，收在138.84美元，較台北交易溢價13.3%。

世禾為台灣第一家專業再生洗淨處理廠，處理CD-RW濺鍍設備治具、零件的再生洗淨業務，其後陸續擴展到半導體產業、 光電產業、太陽能產業及貴金屬回收等領域；台灣主力客戶包括台積電、群創，另外，中國大陸前二大面板廠京東方、華星光電及半導體廠都是客戶。

因應大環境景氣及地緣政治等局勢變化，世禾強調，將建置智慧工廠，提供即時的生產品質分析、最佳化產能分析以提升效率，打造高品質、高效率、高競爭力的工廠。及擴展中國大陸洗淨再生處理業務，增進地域夥伴的合作關係，擴大市場占有率。

台積電

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