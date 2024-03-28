台積電概念股逆勢上漲 其中這檔盤中直衝漲停

台股28日表現震盪，早盤開低大跌百點後，受買盤拉抬跌幅收斂，午盤於平盤附近震盪，台積電（2330）盤中小跌7元，但相關概念股卻有所表現，其中以世禾（3551）最為強勢，盤中直衝漲停121元，信紘科（6667）上漲4%，家登（3680）、漢唐（2404）也呈上漲。

昨日美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為39,760.08點，上漲477.75點、漲幅1.22%，S&P500指數上漲0.86%，那斯達克指數上漲0.51%，費半指數上漲0.99%。台積電ADR下跌1%，收在138.84美元，較台北交易溢價13.3%。

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