聚陽今除息16.4元 股價不漲反跌陷貼息

聚陽（1477）28日除息現金股利16.4元，但以370元開低，一度下跌至360元，盤中跌幅逾5%，呈現貼息狀態，聚陽另有以資本公積配發股利0.2元，等於每持有一張聚陽股票的投資人可多獲得20股。

聚陽為 Nike、瑜伽服飾品牌 Lululemon 供應鏈廠商，Nike、Lululemon 先前公布上季財報，雖然營收皆優於預期，但對於今年下半年展望轉趨保守。Nike 預期營收年減低個位數百分比，主因是產品線重新調整，不過全年營收與獲利仍可望看到成長。

不過聚陽表示，因多數客戶庫存已去化，已感受客戶逐步恢復下單，目前上半年接單已達八成，但急單比例仍偏高。不過，今年將至少加入三個新的美系客戶，承接相關中高階訂單，加上適逢奧運舉辦，根據往年經驗也會帶動運動服飾的銷售，推估第2季起拉貨動能漸增加，下半年會更好。

聚陽去年全年營收324.59億元，年增1.17%，營業利益48.39億元，營益率14.91%，較2022年的13.81%成長，稅後純益39.91億，年增13.5%，每股純益16.5元。