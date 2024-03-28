快訊

影／寶林茶室首位死者呂男解剖 呂妻：希望檢方盡速查明死因

數位部早上遭人持槍闖入 男子高喊反政府 數位部：配合警方調查

稱「不滿政府施政」 男持空氣槍朝數位部射擊遭逮

聚陽今除息16.4元 股價不漲反跌陷貼息

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
聚陽28日除息現金股利16.4元，但以370元開低，一度下跌至360元，盤中跌幅逾5%。美聯社
聚陽28日除息現金股利16.4元，但以370元開低，一度下跌至360元，盤中跌幅逾5%。美聯社

聚陽（1477）28日除息現金股利16.4元，但以370元開低，一度下跌至360元，盤中跌幅逾5%，呈現貼息狀態，聚陽另有以資本公積配發股利0.2元，等於每持有一張聚陽股票的投資人可多獲得20股。

聚陽為 Nike、瑜伽服飾品牌 Lululemon 供應鏈廠商，Nike、Lululemon 先前公布上季財報，雖然營收皆優於預期，但對於今年下半年展望轉趨保守。Nike 預期營收年減低個位數百分比，主因是產品線重新調整，不過全年營收與獲利仍可望看到成長。

不過聚陽表示，因多數客戶庫存已去化，已感受客戶逐步恢復下單，目前上半年接單已達八成，但急單比例仍偏高。不過，今年將至少加入三個新的美系客戶，承接相關中高階訂單，加上適逢奧運舉辦，根據往年經驗也會帶動運動服飾的銷售，推估第2季起拉貨動能漸增加，下半年會更好。

聚陽去年全年營收324.59億元，年增1.17%，營業利益48.39億元，營益率14.91%，較2022年的13.81%成長，稅後純益39.91億，年增13.5%，每股純益16.5元。

營收 聚陽

延伸閱讀

00944跟00940前十成分股重複6檔根本差不多？ 專家：佔比有差績效就會不同

00929噴成飆股！他後悔「只加碼00919」 網讚：假高股息

「00940之亂」才結束 下檔黑馬接棒…前10大成分股出爐！這天開募7月就除息

00919準備配息 每季殖利率都10%！ 搭「這2檔」月月配還能分散風險

相關新聞

台股狂奔至2萬點後...接下來將難逃「漲多修正」？

儘管台股長多格局不變，不過法人提醒，接下來台股恐難逃漲多修正，主因「只有AI好，其他都不好」，並預告今年第2季、第3季台...

台股高點震盪早盤開高翻黑下跌 台積電跌5元開774元

台股28日開盤指數為20,213.34點，上漲13.22點，高點震盪，盤中翻黑。台積電（2330）開盤價為774元，下跌...

開發金疑不補去年股息 88萬股東不開心 網酸：太小氣了

開發金（2883）27日在法說會上表示，2023年財報其他綜合損益部分回升超過300億元，經綜合考量後，股利配發仍以去年...

投信3月以來天天買 鴻海衝逾15年高 這些鴻家軍表現搶眼

投信3月以來連續19個交易日買超鴻海（2317），外資也連二買，最新外資報告目標價喊到181元，鴻海28日開高走高，一度...

輝達最強AI晶片加持 被動元件族群表現亮

輝達（NVIDIA）最新 Blackwell 架構新品功耗激增，被動元件電感用量飆增二至三倍，單價更比一般產品高五至八倍...

美光創收盤新高 記憶體族群走揚、群聯挑戰700元

美光（Micron）股價持續攀高，收在119.25美元再創收盤新高，群聯在買盤湧入推升下，盤中股價突破新台幣700元關卡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。