軍工股強勢、權值股穩盤 台股收盤上漲73點站穩20,200點

台股27日開高走高、穩定守在5日均線之上作收，收盤指數20,200.12點，漲73.63點、漲幅0.37%，成交金額3,856.30億元。此外，櫃買指數也開高走高，收250.94點、漲2.45點、漲幅0.99%。 台積電（2330）收779元、跌3元。其中，鴻海、聯發科強勢穩盤。

AI族群今日以鴻海、聯發科表現最為強勢，其餘包括樺漢、健策、英業達、高力、廣明、廣達等走揚；反之世新-KY、緯創、緯穎、創意、勤誠等則回檔整理。其中還有，封裝測試族群的欣銓、南茂、矽格、京元電子、華泰等表現強勢。

強勢族群多點開花，包括軍工族群的雷虎、jpp-KY攻漲停作收，亞航、漢翔、寶一、千附精密、龍德造船等走強；生計族群的美時、保瑞、合一、順藥、天良、中天等走揚；建材營造的建國、中工、上曜、工信、興富發、冠德等紛紛爆量走強；航空族群的華航、長榮航、星宇航空收紅；電線電纜族群的華電、華榮、榮星、億泰、三洋電等。

弱勢族群方面，輪動至重電族群，尤其華城跌停作收，士電、中興電、亞力、森威能源、上緯投控、東元等皆走弱；太陽能概念股的茂迪、元晶、國碩、聯合再生，反之中美晶逆勢走強；矽光子族群的華星光、智邦、上詮、日月光投控、聯鈞等走低。

法人提醒，聯準會的利率點陣圖雖維持對今年降息3碼的預期，但聯準會官員們對於降息時間與次數仍有頗大的歧見，後續讓數據說話應是最大的共識。因此聯準會29日將公布的美國2月核心個人消費支出物價指數（PCE），以及聯準會主席鮑爾周五在聖路易聯準銀行主辦論壇活動所發表的看法，將是近期市場關注焦點。

選股方面，受惠台積電擴充產能的材料檢測與再生晶圓業者、得益於漲價效益的記憶體模組廠，以及政策加持的航太軍工產業，可視技術面轉強訊號而擇機介入。