印度大選行情將啟動 伺機布局相關基金

根據過去三次大選時印度股市表現，在選舉期間，MSCI 印度指數平均漲幅近3.2%、MSCI 印度中小指數平均上漲2%，選後一個月 MSCI 印度指數平均漲幅近13%，中小型股指數漲勢更凌厲，平均近21.2%，故在印度有望啟動選舉行情，加上現階段印度經濟仍舊強勁的支撐下，仍看好印度後市表現，投資人不妨透過印度股票型基金來參與行情。

三月即將進入尾聲，進入四月後，距離印度大選的時間也越來越近，印度將在4月19日啟動大選，選期將為期六周，根據美國調研公司 Morning Consult 最新調查，印度總理莫迪以78%的超高支持率成為全球最受歡迎領導人，各界對莫迪順利連任的呼聲高。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，根據過往印度大選經驗來看，選前選後受惠政策利多及慶祝行情，股市表現普遍亮麗。觀察自2014年印度總理莫迪上任以來，推出一系列重大的政策方針，包括推動印度製造（Make in India）、降低企業稅、祭出生產激勵計畫（PLI），帶領印度進一步邁向世界強國，無論是 GDP、人均所得、股市市值都有顯著成長，國際地位大幅提升，若現任總理莫迪順利連任，未來五年將進入執政以來的政策收成期，亦有望持續帶動印度股市表現。

林光佑進一步指出，除了政策紅利外，印度亦具有相當強勁的基本面支持，並保持經濟高速成長，根據彭博最新預估，印度今年 GDP 成長率達7%，高居世界第一，此外，印度企業EPS增長率在今年仍將維持雙位數水準，再者，隨著全球供應鏈移轉持續，印度作為最大受惠國之一，國際大廠包括蘋果、Nvidia、特斯拉、亞馬遜等等，持續擴大對印度的投資，或是合作建立技術研發團隊等等，亦有利於產業發展於升級，故整體而言，強韌的總經與企業基本面、與國際間合作關係深化等等，亦有助帶動印度經濟與產業發展，並提供股市底氣支撐，投資前景仍值期待。在產業佈局方面，可關注銀行、國防、電力、房產、醫療等類股。