高股息ETF熱潮可能才剛開始…還有多檔將募集？ 女子：資金回流若不去股市就是炒高房價

上班前碎碎念系列

剛收盤的美股主要指數都震盪小跌，道瓊-0.08%、標普-0.28%、納斯達克指數-0.42%、費城半導體指數-0.81%；台積電ADR-0.99。不知道有在投資美股的朋友，昨天有沒有撿一點起來？還是已經看壞後續發展了呢？

至於美債跟美元部分，美債殖利率小幅收漲；而美元小小走強。女子一直都從美元兌日圓當作指標，主要是這二個國際貨幣的代表性，另外大家應該有發現美元兌新台幣一度觸及32元，而新台幣兌日圓也不再處於最低點。這點滿多是反映出亞洲貨幣走弱的現象。

女子自己的觀察心得，AI的應用目前是漲硬體居多，但直到技術成熟、AI硬體產能到達商用程度，那就是更多軟體可以蓬勃發展的時候。其實有在用reels或shorts、Voom的人應該都不難發現，有很多影片現在都是AI生成大量丟出來的。

以Voom來說，最常看到的是「韓國瑜當立法院長好棒，其他政黨立委偷懶」的消息，或者吹捧特定立委的短影音。這類影音已經是商用的一部份，不過也因為影片只有10~15秒片段，閱聽人看不清楚完整的脈絡，所以消息真偽，是政府要好好把關的。

而這點可以借鏡TikTok在美國要被封殺的消息，因爲在烏俄戰爭、以巴衝突中，TikTok的演算法大量製造親俄羅斯跟親巴勒斯坦的影音，這也是資訊戰的一種。

女子其實蠻好奇的，因為每天搭捷運上下班，其實看到不少50-60歲的族群也都在看短影音，不知道大家自己、跟自己的爸媽看到的類型是哪些呢？

好啦話題扯遠了回到台股。

台灣錢淹腳目，錢要去哪裡？

這幾天陸續還是看到很多ETF的新聞，例如群益投信昨天發布新聞稿預定在4/22開始募集「群益台灣科技高息成長ETF」，證券代號還沒出來，不過新聞稿已經開始宣傳，之後有更多資料女子再來看看給大家參考。

另外根據投信投顧公會網站，在4月份也會是精彩的一個月，還有好幾檔要發行的「高息」、「趨勢成長」、「動能」的高股息ETF，光看名稱類型都相似，而且主管機關已經核准，所以就看後續是不是有「成分股集中度」的議題。

但是除了成分股集中度問題外，女子覺得有二件事情是大家另外要注意的，這也是「為什麼最近高股息ETF這麼紅？」的主要原因。

剛好女子看到二則報導，標題是「台灣法拉利去年賣出1300輛！需求增速超越中國、香港 買家身份曝光」內容重點是「義大利名車法拉利（Ferrari）在台灣過去4年的銷售量翻倍，需求成長速度超越中國大陸和香港，因台灣半導體企業家財富成長，以及全球供應鏈自中國移出，資本回流台灣所致。」

而另外一則的標題是「比ETF吸金 預售屋3年總銷4.3兆」，換句話說，現在很多回流台灣的資金，都在尋找資金的去處，央行上週升息半碼，是不是有辦法吸引資金往銀行去？

女子其實沒有那麼樂觀，從台灣房市的漲幅、股市的熱潮，目前已經有這麼多資金在市場上尋找去處。更不要說下半年如果美國開始降息之後，台美利差減少，資金返回亞洲的機率又會更高，那麼勢必要有更多可以替代的金融產品出現，不然就是炒高房價而已。

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