快訊

汪小菲正式切割大S！「S Hotel」卸招牌確定改名「美憬閣」

別忘記搶票！台灣虎航全航線1000元起 上午10時開賣

寶林茶室食物中毒1死案北檢出手 檢警赴現場查扣證物

高股息ETF熱潮可能才剛開始…還有多檔將募集？ 女子：資金回流若不去股市就是炒高房價

聯合新聞網／ 碎念女子
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

上班前碎碎念系列

剛收盤的美股主要指數都震盪小跌，道瓊-0.08%、標普-0.28%、納斯達克指數-0.42%、費城半導體指數-0.81%；台積電ADR-0.99。不知道有在投資美股的朋友，昨天有沒有撿一點起來？還是已經看壞後續發展了呢？

至於美債跟美元部分，美債殖利率小幅收漲；而美元小小走強。女子一直都從美元兌日圓當作指標，主要是這二個國際貨幣的代表性，另外大家應該有發現美元兌新台幣一度觸及32元，而新台幣兌日圓也不再處於最低點。這點滿多是反映出亞洲貨幣走弱的現象。

女子自己的觀察心得，AI的應用目前是漲硬體居多，但直到技術成熟、AI硬體產能到達商用程度，那就是更多軟體可以蓬勃發展的時候。其實有在用reels或shorts、Voom的人應該都不難發現，有很多影片現在都是AI生成大量丟出來的。

以Voom來說，最常看到的是「韓國瑜當立法院長好棒，其他政黨立委偷懶」的消息，或者吹捧特定立委的短影音。這類影音已經是商用的一部份，不過也因為影片只有10~15秒片段，閱聽人看不清楚完整的脈絡，所以消息真偽，是政府要好好把關的。

而這點可以借鏡TikTok在美國要被封殺的消息，因爲在烏俄戰爭、以巴衝突中，TikTok的演算法大量製造親俄羅斯跟親巴勒斯坦的影音，這也是資訊戰的一種。

女子其實蠻好奇的，因為每天搭捷運上下班，其實看到不少50-60歲的族群也都在看短影音，不知道大家自己、跟自己的爸媽看到的類型是哪些呢？

好啦話題扯遠了回到台股。

台灣錢淹腳目，錢要去哪裡？

這幾天陸續還是看到很多ETF的新聞，例如群益投信昨天發布新聞稿預定在4/22開始募集「群益台灣科技高息成長ETF」，證券代號還沒出來，不過新聞稿已經開始宣傳，之後有更多資料女子再來看看給大家參考。

另外根據投信投顧公會網站，在4月份也會是精彩的一個月，還有好幾檔要發行的「高息」、「趨勢成長」、「動能」的高股息ETF，光看名稱類型都相似，而且主管機關已經核准，所以就看後續是不是有「成分股集中度」的議題。

但是除了成分股集中度問題外，女子覺得有二件事情是大家另外要注意的，這也是「為什麼最近高股息ETF這麼紅？」的主要原因。

剛好女子看到二則報導，標題是「台灣法拉利去年賣出1300輛！需求增速超越中國、香港 買家身份曝光」內容重點是「義大利名車法拉利（Ferrari）在台灣過去4年的銷售量翻倍，需求成長速度超越中國大陸和香港，因台灣半導體企業家財富成長，以及全球供應鏈自中國移出，資本回流台灣所致。」

而另外一則的標題是「比ETF吸金 預售屋3年總銷4.3兆」，換句話說，現在很多回流台灣的資金，都在尋找資金的去處，央行上週升息半碼，是不是有辦法吸引資金往銀行去？

女子其實沒有那麼樂觀，從台灣房市的漲幅、股市的熱潮，目前已經有這麼多資金在市場上尋找去處。更不要說下半年如果美國開始降息之後，台美利差減少，資金返回亞洲的機率又會更高，那麼勢必要有更多可以替代的金融產品出現，不然就是炒高房價而已。

◎本文內容已獲 碎念女子萬萬歲 Murmur Girl 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

ETF 群益 高股息

延伸閱讀

00939破發怎辦？ 她「下跌再布局」：但一定要用閒錢因不確定會持續多久

00878股息入帳再投入1.5張00929！ 存股哥：00713及00919月月配現金流跟上

ETF跌破發行價怎麼辦？ 達人教六招：何處無芳草轉至00878、00919、0056

00939、00940一檔建倉階段就已破發！ 達人：不意外10大成分股表現像台股沒漲一樣

相關新聞

高股息ETF熱潮可能才剛開始…還有多檔將募集？ 女子：資金回流若不去股市就是炒高房價

台灣房市的漲幅、股市的熱潮，目前已經有這麼多資金在市場上尋找去處。更不要說下半年如果美國開始降息之後，台美利差減少，資金返回亞洲的機率又會更高，那麼勢必要有更多可以替代的金融產品出現，不然就是炒高房價而已。

消費者信心下滑美股收低 法人：台股籌碼中性偏空

投資人等待本週將公布的美國重要通膨數據，以推敲美國聯邦準備理事會（Fed）利率政策走向，美股收低。法人表示，台股籌碼面仍...

AI 無疑是投資主旋律 法人：科技基金長線報酬佳

美國聯準會（Fed）主席鮑爾日前表示，雖然最近的通膨數據高於預期，但「並未真正改變通膨正在緩步降溫的整體趨勢」，此番言論...

原油價格攀升 原油 ETF 持續走揚

期街口布蘭特正2（00715L）近期突破盤整區間，3月中旬以來漲幅曾達15%，主要受到俄羅斯煉油廠遭攻擊、美國原油庫存減...

台股震盪419點 多頭有撐

美股下跌，台股昨（26）日多空高檔短兵相接，盤中再攀歷史新高，但龐大賣壓出籠，終場更在外資賣壓壓盤下，指數跌0.3%收市...

就市論勢／重電、綠能 擁政策利多

美Fed主席鮑爾先前表示只要目前經濟趨勢持續下去，Fed今年將開始調降利率，點陣圖目前維持降息三次，舒緩投資人因近期通膨高於預期與經濟數據穩健將影響降息時程的擔憂，市場認為6月降息機率約65%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。