處置也擋不住！重電股王華城飆破800元關 領軍士電、中興電向上續攻

電價審議委員會日前決議，4月起電價大漲11%，受惠的重電股持續上漲，華城（1519）、士電（1503）儘管遭列處置股，但股價仍持續上攻，26日盤中士電一度衝上324.5元，漲幅逾7%，華城攻高至827元，突破八百大關，盤中漲幅逾3%，中興電（1513）大漲逾5%，向200元挺進，大同（2371）股價也表態，盤中大漲逾8%，爆出十一萬張大量。

缺電行情讓華城、士電就算被處置也仍驚驚漲，華城自3月19日起遭列為處置股，預收款券、每20分鐘撮合一次，處置時間將持續到4月3日，但華城股價仍持續墊高，25日還漲停亮燈。士電於昨日起遭列為處置股，預收款券、每5分鐘撮合一次，處置時間將持續到4月9日，但由於公佈單月自結獲利大好，今股價直接以315開出，越過300大關。

士電昨日公告二月稅後純益2.86億元，年增37%，接近去年第四季稅後純益2.9億元，每股純益（EPS）0.55元，和去年第四季EPS 0.57元相當接近，加上今年二月適逢農曆年，士電二月單月獲利幾乎等同於去年第四季整個單季的獲利。

電價調漲加上台電強韌電網計畫的助攻，重電產業今年都是訂單滿檔的狀態。士電每月可取得不少345kV、161kV電力變壓器、69kV變壓器訂單，月平均訂單量幾乎都逾10億元。中興電在手訂單已排至2026年，並做好至2025年的產能規畫，預期下半年設備出貨比重提升，毛利率將重回30%水準。

大同總經理沈柏延指出，電力事業目前在手訂單150億元，其中在台電強韌電網已拿下超過70億標案，重電事業訂單能見度並已看到2026年。大同電力事業群營收較2022年成長9.2%，電纜事業營收較2022年成長31.92%，在手訂單逾40億元。