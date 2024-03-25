永豐金黃蔭基4個字看今年台股 若沒地緣衝擊就是一直漲

台股2萬點不一定是高點！永豐金控（2890）首席經濟學家黃蔭基博士25日指出，台股今年看四個字「瑪莎拉蒂」，沒有地緣政治因素衝擊就是一直漲，無法看高低點，主要觀察台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、廣達（2382）四大股票，「目前這個盤沒看到敗象」，在AI就是未來與信仰，輝達（NVIDIA）還有上漲空間，加上ETF集中購買權值股，「紅燈只要大家一起闖，就不會有風險」。

他認為，台股18500點成為標配，今年台股上2萬點，主要受惠AI拉抬五大公司股價。根據統計，今年以來到上周五（22）日，光台積電、聯發科、鴻海、廣達、奇鋐貢獻大盤85％漲幅，台積電單家貢獻72％，其他類股水漲船高，2025年甚至有機會挑戰2萬2000點。唯一風險來自非經濟「地緣政治最麻煩」。

首先，台股基本面強勁。永豐金控最新對台2024經濟成長率，估較去年翻倍至3.19％，預測今年第1季開始GDP為5.41％、3.51％、2.88％、1.27％，主要受惠去年基期以及出口成長。同時預測美國聯準會今年降息三次，6月、9月、12月每次降息1碼，降息到明年年中，總計降息循環預測6碼。

其次，永豐金認為台灣央行重啟升息循環機會不大，看央行利率政策會從現在的「5403」（升息5次、暫停4次、未來三季不升），轉為「5313」（升息5次、停3次，又升1次）。3月升息半碼（0.125個百分點），6月升息機率不高。

黃蔭基進一步解釋，電價帶來的通膨預期心理不會那麼快消失，因即便就算CPI下滑便當也不會降價，房價當然也是如此，反而升息原因，有可能是受到台灣電子業強、出口順差多、企業儲蓄多，資金多、利率低，造成負實質利率。才讓民眾搶解定存也要買00940等高股息ETF。

第三，心理面挹注。市場心裡已經認同AI就是未來，帶動輝達、台積電ADR股價，進一步拉抬台積電以及與AI相關類股。市場已經估輝達股價可能破千，加上台灣基本面強健，以及「（景氣燈號）綠燈標配」，黃蔭基樂看台股，從去年的「藍寶堅尼」（有大牛小牛之分）躍進到今年的「瑪莎拉蒂」（一直是高價），即便美國延後降息、美國商用不動產風險都不是衝擊理由，「目前沒看到敗象」。

有人說買00940時機不對，因為現在台股2萬點太高，黃蔭基呼籲，在台股站上2萬點之際不要隨便出場，因為高股息ETF始祖就是0056，0056經歷過2008年金融海嘯、疫情、歐債危機等等，現在已經飆到歷史高點，擺放長期可以賺到價差加上配息，建議存股族投資不要進出「歷史經驗長期持有、定期、量大」。

對於金融股，他認為過往金融股是大盤上漲最後一棒的說法已經不太適用，如果是金融股存股族，也不要隨便進出，可以長期持有，建議觀望中信金與元大金兩大指標，加上壽險金控國泰金如果遇到壽險影響因子還沒影響到其股價，就代表金融股有好事情發生。