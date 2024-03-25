快訊

曾遇車禍、摔倒傷頸椎...66歲女醫茹素修行練跑 創超跑全國紀錄

陳明通首露面談新書 重申林智堅論文抄襲是「世紀大冤案」

賓士自撞忠孝橋分隔島！「90度翻覆」橫躺路中央 往三重方向大塞車

永豐金黃蔭基4個字看今年台股 若沒地緣衝擊就是一直漲

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士25日指出，台股今年看四個字「瑪莎拉蒂」。攝影／記者楊筱筠
永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士25日指出，台股今年看四個字「瑪莎拉蒂」。攝影／記者楊筱筠

台股2萬點不一定是高點！永豐金控（2890）首席經濟學家黃蔭基博士25日指出，台股今年看四個字「瑪莎拉蒂」，沒有地緣政治因素衝擊就是一直漲，無法看高低點，主要觀察台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、廣達（2382）四大股票，「目前這個盤沒看到敗象」，在AI就是未來與信仰，輝達（NVIDIA）還有上漲空間，加上ETF集中購買權值股，「紅燈只要大家一起闖，就不會有風險」。

他認為，台股18500點成為標配，今年台股上2萬點，主要受惠AI拉抬五大公司股價。根據統計，今年以來到上周五（22）日，光台積電、聯發科、鴻海、廣達、奇鋐貢獻大盤85％漲幅，台積電單家貢獻72％，其他類股水漲船高，2025年甚至有機會挑戰2萬2000點。唯一風險來自非經濟「地緣政治最麻煩」。

首先，台股基本面強勁。永豐金控最新對台2024經濟成長率，估較去年翻倍至3.19％，預測今年第1季開始GDP為5.41％、3.51％、2.88％、1.27％，主要受惠去年基期以及出口成長。同時預測美國聯準會今年降息三次，6月、9月、12月每次降息1碼，降息到明年年中，總計降息循環預測6碼。

其次，永豐金認為台灣央行重啟升息循環機會不大，看央行利率政策會從現在的「5403」（升息5次、暫停4次、未來三季不升），轉為「5313」（升息5次、停3次，又升1次）。3月升息半碼（0.125個百分點），6月升息機率不高。

黃蔭基進一步解釋，電價帶來的通膨預期心理不會那麼快消失，因即便就算CPI下滑便當也不會降價，房價當然也是如此，反而升息原因，有可能是受到台灣電子業強、出口順差多、企業儲蓄多，資金多、利率低，造成負實質利率。才讓民眾搶解定存也要買00940等高股息ETF。

第三，心理面挹注。市場心裡已經認同AI就是未來，帶動輝達、台積電ADR股價，進一步拉抬台積電以及與AI相關類股。市場已經估輝達股價可能破千，加上台灣基本面強健，以及「（景氣燈號）綠燈標配」，黃蔭基樂看台股，從去年的「藍寶堅尼」（有大牛小牛之分）躍進到今年的「瑪莎拉蒂」（一直是高價），即便美國延後降息、美國商用不動產風險都不是衝擊理由，「目前沒看到敗象」。

有人說買00940時機不對，因為現在台股2萬點太高，黃蔭基呼籲，在台股站上2萬點之際不要隨便出場，因為高股息ETF始祖就是0056，0056經歷過2008年金融海嘯、疫情、歐債危機等等，現在已經飆到歷史高點，擺放長期可以賺到價差加上配息，建議存股族投資不要進出「歷史經驗長期持有、定期、量大」。

對於金融股，他認為過往金融股是大盤上漲最後一棒的說法已經不太適用，如果是金融股存股族，也不要隨便進出，可以長期持有，建議觀望中信金與元大金兩大指標，加上壽險金控國泰金如果遇到壽險影響因子還沒影響到其股價，就代表金融股有好事情發生。

台積電 台股

延伸閱讀

台股由紅翻黑跌36點收20,192點 台積電跌5元

創近24年新高價！挾輝達人形機器人題材 所羅門拉出第4根漲停

00940熱鬧結束募集00944立馬接棒！ 專家：台股將出現螺旋式上漲

AI、半導體主題明確 台股多頭持續展現企圖心

相關新聞

台股開盤小漲0.21點 台積電開783元

台股25日開盤指數為20,228.64點，上漲0.21點。台積電（2330）開盤價為783元，下跌2元。

華城現7字頭天價！股價超車台積電 法人分析：產能將再擴大

無視處置壓力，華城（1519）25日再次上衝漲停，收785元，出現7字頭天價，股價超車台積電（2330）780元。法人分...

台股下跌36點外資賣、投信買 三大法人賣超54.79億元

台股25日開低震盪，雖一度拉升至20,285.38點，但尾盤賣單調節，大盤收在20192.25點，下跌36.18點，跌幅...

法人看好！ 永豐金今年總股利水準將上看每股1元

永豐金今日召開法說會，在法說會前記者會上，今年股利水準成為矚目的焦點，永豐金總經理朱士廷表示，今年會維持和過去平均約6成...

三題材加持、電機類股收盤強漲近5%！ 這5檔亮燈漲停領攻

經濟部電價費率審議會拍板今年4月起調漲電價，被視為今年工具機產業景氣重要指標的「台灣國際工具機展」本周將登場，還有輝達帶...

台股由紅翻黑跌36點收20,192點 台積電跌5元

台股25日盤中由紅翻黑、尾盤拉回修正，收盤指數20,192.25點，跌36.18點、跌幅0.18%，成交金額3,699....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。