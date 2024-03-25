快訊

曾遇車禍、摔倒傷頸椎...66歲女醫茹素修行練跑 創超跑全國紀錄

陳明通首露面談新書 重申林智堅論文抄襲是「世紀大冤案」

賓士自撞忠孝橋分隔島！「90度翻覆」橫躺路中央 往三重方向大塞車

行情驚驚漲 主動式基金規模突破2兆元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

今年來驚驚漲行情推升股債市熱度，除了帶旺被動式投資（ETF）買氣，彰顯基金公司投研操盤實力的主動式基金規模也再締新猷，突破新台幣2兆元大關。

根據投信投顧公會統計（截至2024年2月底止），扣除ETF、指數型及貨幣市場型基金規模，累計境內38家投信的主動式操作的公募基金總規模已突破2兆元大關。

若進一步分析，規模突破千億元的投信公司共有7家，依序是安聯、復華、聯博、元大、柏瑞、野村及國泰。其中除了復華投信是獨立經營的投信公司之外，其餘多有金控背景或具是海外集團奧援的外資投信。

投信法人表示，自從全球投資市場在去年11月擺脫通膨金箍咒後，股債市皆出現明顯反彈漲勢，其中與AI題材相關的基金類別，受惠行情彈升，規模跟績效皆有突出表現，尤其是台股基金，更一舉突破5,000億元大關；跨國投資股票型也因為科技股一飛沖天，今年來規模增幅比台股基金還亮眼，成為挹注主動式基金規模的兩大動能雙塔。

復華台灣科技高股息基金經理人楊聖民表示，雖然美國科技股及台股行情多來到歷史高檔，但目前市場法人仍看好大型科技股持續引領市場多頭，台股又是AI關鍵供應鏈角色亦將雨露均霑，同時提供類股投資機會。

由於主動式操作基金選股布局較不受指數規則限制，比被動式的台股ETF更為靈活，相對更能在新高行情中創造超額投資報酬機會，建議可作為新高行情下參與市場行情機會的投資工具。

元大 台股

延伸閱讀

台股由紅翻黑跌36點收20,192點 台積電跌5元

00940熱鬧結束募集00944立馬接棒！ 專家：台股將出現螺旋式上漲

AI、半導體主題明確 台股多頭持續展現企圖心

00940最後布局期…台股「三多」撐腰 再戰高點

相關新聞

台股開盤小漲0.21點 台積電開783元

台股25日開盤指數為20,228.64點，上漲0.21點。台積電（2330）開盤價為783元，下跌2元。

華城現7字頭天價！股價超車台積電 法人分析：產能將再擴大

無視處置壓力，華城（1519）25日再次上衝漲停，收785元，出現7字頭天價，股價超車台積電（2330）780元。法人分...

台股下跌36點外資賣、投信買 三大法人賣超54.79億元

台股25日開低震盪，雖一度拉升至20,285.38點，但尾盤賣單調節，大盤收在20192.25點，下跌36.18點，跌幅...

法人看好！ 永豐金今年總股利水準將上看每股1元

永豐金今日召開法說會，在法說會前記者會上，今年股利水準成為矚目的焦點，永豐金總經理朱士廷表示，今年會維持和過去平均約6成...

三題材加持、電機類股收盤強漲近5%！ 這5檔亮燈漲停領攻

經濟部電價費率審議會拍板今年4月起調漲電價，被視為今年工具機產業景氣重要指標的「台灣國際工具機展」本周將登場，還有輝達帶...

台股由紅翻黑跌36點收20,192點 台積電跌5元

台股25日盤中由紅翻黑、尾盤拉回修正，收盤指數20,192.25點，跌36.18點、跌幅0.18%，成交金額3,699....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。