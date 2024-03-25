行情驚驚漲 主動式基金規模突破2兆元

今年來驚驚漲行情推升股債市熱度，除了帶旺被動式投資（ETF）買氣，彰顯基金公司投研操盤實力的主動式基金規模也再締新猷，突破新台幣2兆元大關。

根據投信投顧公會統計（截至2024年2月底止），扣除ETF、指數型及貨幣市場型基金規模，累計境內38家投信的主動式操作的公募基金總規模已突破2兆元大關。

若進一步分析，規模突破千億元的投信公司共有7家，依序是安聯、復華、聯博、元大、柏瑞、野村及國泰。其中除了復華投信是獨立經營的投信公司之外，其餘多有金控背景或具是海外集團奧援的外資投信。

投信法人表示，自從全球投資市場在去年11月擺脫通膨金箍咒後，股債市皆出現明顯反彈漲勢，其中與AI題材相關的基金類別，受惠行情彈升，規模跟績效皆有突出表現，尤其是台股基金，更一舉突破5,000億元大關；跨國投資股票型也因為科技股一飛沖天，今年來規模增幅比台股基金還亮眼，成為挹注主動式基金規模的兩大動能雙塔。

復華台灣科技高股息基金經理人楊聖民表示，雖然美國科技股及台股行情多來到歷史高檔，但目前市場法人仍看好大型科技股持續引領市場多頭，台股又是AI關鍵供應鏈角色亦將雨露均霑，同時提供類股投資機會。

由於主動式操作基金選股布局較不受指數規則限制，比被動式的台股ETF更為靈活，相對更能在新高行情中創造超額投資報酬機會，建議可作為新高行情下參與市場行情機會的投資工具。