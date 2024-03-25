創近24年新高價！挾輝達人形機器人題材 所羅門拉出第4根漲停

輝達（NVIDIA）「GTC 2024」大會首日，執行長黃仁勳在開幕演說最後，無預警宣布推出人形機器人計畫， 市場解讀，未來將可望引爆機器人產業新一波熱潮，相關人形機器人概念股也應聲大漲，其中，最引人注目的首推所羅門（2359），上周漲幅近5成，25日則是拉出第4根漲停板，飆上65.5元，創2000年4月以來、近24年的新高價。

輝達（NVIDIA）美國時間18日舉行「GTC 2024」大會，執行長黃仁勳無預警宣布推出人形機器人計畫，台上出現一大排人形機器人，他表示，將建立擁有生成式AI人形機器人的硬軟體平台。

業界解讀，黃仁勳宣告輝達認為AI結合人形機器人的時代已經到來，預期將有機會引爆機器人產業新一波熱潮，台廠包括廣明、鴻準、凌華、樺漢、所羅門等都可望受惠。

所羅門開發AI視覺軟體多年，近期股價狂飆，主要是受惠於輝達的人形機器人計畫，截至上周五（22日）連續拉出3根漲停板，上周股價漲幅近5成，今日仍是相關人形機器人概念股的領頭羊，早盤以漲停板65.5元開出，盤中一度打開下滑至62元，但迅速再拉上漲停鎖死，漲停及市價排隊買單超過1萬張。

人形機器人概念股成為市場焦點，目前台股盤面上主要以機器人相關、關鍵零組件、光學相關等三大類族群，包括鴻準、所羅門、廣明、樺漢、上銀、台達電、台灣精銳、大立光、玉晶光、今國光等，則是市場矚目的人形機器人概念股。

所羅門持續飆高，創近24年的高點，上銀盤中也飆上漲停272.5元，同時帶動大銀微系統同步衝上漲停83元；樺漢盤中上漲逾2%，台灣精銳盤中漲幅逾4%，大立光、玉晶光、今國光也是上漲表現。