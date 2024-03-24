樂觀看待企業獲利 價值與成長股機會兼具 持續看好日股與高品質債

美國通膨具黏性，市場靜待聯準會利率會議決策，但在多家重量級科技公司紛紛傳來利多下，美股近期震盪收高。綜合彭博資訊等外電新聞援引三月份美銀美林經理人調查報告顯示，經理人對全球成長預期達到兩年來的最高水準，因此持續加碼股票，但除了美股之外，經理人亦將目光轉向全球股市，並認為價值股表現將優於成長股，小型股優於大型股。

此外，經理人兩年來首次預期企業獲利將轉強，對於AI熱潮是否為泡沫的看法則呈現五五波，而高通膨仍為最受關注的尾端風險。

本月份經理人的股票配置由淨21%加碼持續上升至淨28%加碼，對美股及科技股仍有淨8%及淨26%的加碼，但對歐股及新興股則由原先的減碼攀升至加碼，對日股則持續看好，攀升8%至淨21%加碼，對銀行股也攀升至淨1%加碼。

此外，經理人仍持續看好債券，對債券由淨6%加碼上升至淨7%加碼，並看好高品質債券的表現。就產業別而言，淨加碼程度最高的分別為醫療、科技與通訊服務。

就風險面而言，本月高通膨仍為經理人最關注的尾端風險，地緣政治惡化居次，而美國商用不動產亦仍為本月最可能的信用風險事件。就交易面而言，做多科技七雄為最擁擠交易，其次為放空中國股票與做多日股。

以上資料依據彭博資訊，三月份美銀美林經理人調查於3月8日~3月14日進行，對管理5,720億美元資產的226位經理人進行調查。