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智擎「安能得」胰臟癌一線治療合併用藥 歐盟上市快了

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
智擎生技創辦人及台灣生物產業發展協會副理事長葉常菁。葉常菁／提供
智擎生技創辦人及台灣生物產業發展協會副理事長葉常菁。葉常菁／提供

智擎（4162）24日公告，該公司治療轉移性胰臟癌一線治療新藥安能得（Onivyde），經國際夥伴施維雅（Servier）藥廠於歐盟申請合併用法用量變更申請，已獲得歐盟藥品管理局（EMA）之人體用藥委員會（CHMP）推薦上市許可之正面意見，下一步將正式取得歐盟藥證。

智擎公告指出，安能得的適應症為轉移性胰腺癌、合併 oxaliplatin、5-fluorouracil 和 leucovorin 的一線治療。

智擎表示，依根據世界衛生組織（WHO）的 Cancer Today 數據，2022年全球初次診斷為胰惡性腫瘤者共計51萬570人，當年死因為胰惡性腫瘤者共計46萬6,983人。

智擎發展的安能得胰臟癌二線用藥，用於治療胰腺癌成人病患在接受過標準藥物 gemcitabine 失敗後的治療，透過授權夥伴已於美國、歐洲及亞洲等全球超過40個國家上市銷售，創造出全球營收3億美元。

智擎接著發展安能得合併其他用藥治療轉移性胰臟癌一線治療，該藥接著並在今年2月透過法國 IPSEN 公司取得美國食品藥物管理局（FDA）市許可，台灣市場也在今年3月獲得台灣食藥署上市許可。

智擎安能得的歐洲一線用藥市場，主要授權給法國施維雅藥廠，若近日正式通過歐盟上市許可，法人推估未來一線用藥市場將將比原有的二線用藥高出1.5至2倍。待藥證正式到手，法人估計智擎可獲得施維雅藥廠不超過200萬美元里程金，金額雖然不大，但是後續銷售分潤有一成，下半年起公司營運將逐步升溫。

智擎 歐盟

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