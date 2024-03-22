FOMC 會議釋放降息三次信號 有助台股風險性資產表現

美國聯準會連續五次會議維持利率不變，會後聲明與前次雷同，儘管1-2月非農就業及核心通膨數據走強，然而委員會傳達的訊息是清楚的偏鴿派論調。 日盛投信台股投資研究團隊指出，本次FOMC會議與前次的差異在於對美國經濟環境的風險預估持續降低，對景氣復甦愈來愈有把握，對台灣股市等風險性資產相對有利。

最新3月利率點陣圖中，2024年中位數維持全年降息3碼至 4.5 ~ 4.75% 區間不變，同時委員投票分佈更為集中，長期利率也微幅上升到 2.6%，以倒掛現象傳遞限制性政策利率將隨通膨放緩，而有逐漸下調的空間，此外，仍有高達15名委員預計今年利率會降至5%以下，並在明年進一步降至4%以下，貨幣政策態度維持偏鴿不變。

日盛投信台股投資研究團隊分析，本次會議對市場傳達今年稍晚可能將開始降息，對經濟成長給予「穩健」的成長速度，同時小幅上調美國經濟成長率至2.1%，且同時上修核心通膨率預測，2024年核心PCE通膨率預測為2.6%，然而聯準會會後聲明表示對通膨降溫的趨勢並沒有改變，點陣圖亦顯示今年將會有約三碼的降息可能。可看出聯準會對經濟著陸風險已明顯淡化，美國經濟預計將重回穩定，今年幾乎確定將轉降息，中長期資本市場表現並不看淡。

在台股方面，維持對企業獲利復甦看法，預估2024年台股企業獲利可望自當前3.4兆估值再上修至3.5兆，現階段選股不選市，產業焦點首重AI相關供應鏈及半導體產業，此外，金融、電子紙、摺疊機、風電、紡織、特用化學等類股亦可同步關注。