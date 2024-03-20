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光學產業族群無懼盤中下殺走強 玉晶光、今國光鎖漲停

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台股20日終場由紅翻黑跌0.3%，其中光學產業族無懼盤中下殺，更集體上漲收紅，其中玉晶光（3406）、今國光（6209）更鎖漲停，突出表現獲不少投資人關注，可伺機逢低布局，掌握後市成長良機。

近期在資金快速輪動下，光學產業族群轉強，包括玉晶光、今國光以462.5元、26.85元收上漲停價，而大立光（3008）收張3.8%、亞光（3019）收漲0.9%、先進光（3362）收漲0.6%，表現相對其它族群強勁。

光學鏡頭產業方面，蘋果（Apple）去年底發布iPhone 15系列新機，兩款高階機種Pro、Pro Max長焦鏡頭升級，採潛望式鏡頭設計，蘋概股指標大立光去下半年營收明顯回溫，市場預期高階機種產量將提升、利於大立光拉貨動能有望強至今年底，表現值得期待。

玉晶光則積極於台灣及廈門擴充產能，有利於在今年首季營收創歷史同期新高。玉晶光掌握美系客戶優勢，加上兩岸不斷的擴產產品及升級，公司營收至去年已將近倍增至216.75億元，如出貨順利，今年首季營收將超越去年同期。

今國光目前量產兩顆車用環艙鏡頭給加拿大國際汽車零配件製造商Magna，目前車載鏡頭每月出貨量達30萬顆，訂單持續至2030年，車用鏡頭占今國光營收占比已達11%，營收比重之高在各光學元件廠居冠。

展望2024年，亞光今年聚焦三大領域，包括跨足Metalens先進光學、與 LGIT 攜手拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場商機，以及擴大菲律賓生產規模三大發展契機；先進光則受惠筆電庫存調整接近尾聲，加上車載鏡頭有所斬獲，目前營收主要仍以筆記型電腦鏡頭、平板電腦及指紋辨識模組為大宗，隨著車用新客戶出貨於今年開始放量，預估今年車用產品占比可望達10%。

今國光 光學鏡頭 營收

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