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外資大賣這檔ETF 難道是在吃投信豆腐？

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
圖為台股示意圖。(本報系資料庫)
圖為台股示意圖。(本報系資料庫)

ETF熱潮激出投信連續加碼台股，單日買超金額近日更是屢創新高，但外資卻呈現相反態勢，20日大舉賣超台股208.69億元，其中賣超最多為統一台灣高息動能（00939），賣超張數達132,529張，第二名則是群益台灣精選高息（00919）。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超269.75億元，投信買超159.2億元，自營商賣超（合計）98.13億元，其中自營商（自行買賣）賣超3.72億元，自營商（避險）賣超94.4億元。

外資今日賣超前10依序為，統一台灣高息動能、群益台灣精選高息、英業達（2356）、長榮航（2618）、新光金（2888）、佳世達（2352）、長榮海運（2603）、和碩（4938）、中信金（2891）、廣達（2382）。

市場聚焦高股息ETF，其中00939今日掛牌上市，早盤以15.31元開高，一度拉升至15.39元，但隨著賣壓加重，午盤過後翻黑，最後一盤爆5,480張賣單，再壓低價格，終場收15.03元，下跌0.08元，跌幅0.52%，成交量高達77萬3,212張，創下ETF史上最大單日成交張數紀錄。

00939申購時造成風潮，今日以535億元規模掛牌上市，上市櫃台股高股息ETF增加至18檔，總規模高達1.1兆元，00939則居第六大，規模次於元大高股息、國泰永續高股息、群益台灣精選高息、復華台灣科技優息、元大台灣高息低波等。

外資 自營商 高股息

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