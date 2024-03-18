輝達GTC大會登場 外資盛讚台鏈10檔個股躍居大贏家

輝達（NVIDIA）GTC大會於18日盛大登場，瑞銀、摩根大通證券釋出最新報告，盛讚台灣相關供應鏈躍居大贏家，台積電（2330）、日月光投控（3711）、欣興（3037）、廣達（2382）、鴻海（2317）、緯創（3231）、英業達（2356）、緯穎（6669）、奇鋐（3017）與雙鴻（3324）等都將受惠。

瑞銀指出，輝達最新的GH200、GB200超級晶片，將為嶄新的人工智慧（AI）伺服器架構帶來新機會，將大幅嘉惠具有機架級別設計能力的台廠。另外，散熱方案成本也將劇增，每個繪圖處理器（GPU）採取氣體冷卻的平均價格為80-120美元，升級到液體冷卻之後，每個機箱的平均價格激增到1,000-2,000美元。

瑞銀指出，台廠供應鏈中，如負責GPU模組的鴻海、液冷的奇鋐與雙鴻、高速傳輸NVLink switch的緯創、主機板的緯創與英業達，伺服器與機櫃的廣達、鴻海、緯創、英業達等，都將成為受惠者。其中，廣達具備AI伺服器、汽車等雙重成長引擎，成為瑞銀的首選，目標價從280元上調到306元。

資料中心目前採用液冷散熱的十分有限，但美超微（Supermicro）估計，未來數年這比例將成長到超過20%。在相關台廠中，瑞銀仍未評價奇鋐與雙鴻；小摩則都給予「優於大盤」評等，對奇鋐給出750元目標價，雙鴻目標價則是800元，都是外資圈中最高。

小摩看好B100、GB200都將採用台積電4奈米製程；CoWoS封裝消耗顯著增加，ABF基板消耗面積也擴增兩倍，嘉惠日月光投控與欣興；緯穎受惠於特殊應用IC（ASIC）伺服器 ODM市占高；B100家族採用800G網路，矽光子與共封裝光學的發展將帶來驚喜，助益台積電、日月光投控、欣興等。小摩對這幾檔台股都給予「優於大盤」評等。