凱基投顧預期台股轉為「慢牛行情」兩大策略選股

台股近一個月急漲2,000點至2萬點關卡，凱基投顧表示這反映市場對AI狂潮的 FOMO（Fear of Missing Out）多頭行情，儘管AI將會帶動台股今明兩年盈餘迎來高度增長，但近期的股價急漲已偏離基本面表現，研判台股接下來將由狂牛行情將轉為「慢牛行情」，指數由多頭急攻轉為高檔震盪，等待基本面的回溫。

凱基投顧指出，從2023年起漲的AI狂潮，科技股迄今漲勢僅一年，股價漲幅約五成，預估本益比則從22倍上揚至37倍，但相較1998年起漲的網路狂潮，其牛市行情不僅延續時間長達兩年以上，當時的股價漲幅更超過兩倍，預估本益比則從起漲點的24倍飆漲至最高峰的75倍。

兩者相對比下，凱基投顧研判當前的AI狂潮應該只是當年網路狂潮的中段位置，而這次AI狂潮所帶來的企業盈餘增長將較網路狂潮更加顯著，台灣為AI狂潮所需軍備競賽下的關鍵供應鏈，將帶動台股今明兩年整體盈餘均達兩成以上高速增長，並支撐台灣維持長多行情。

此外，台股今年初站上2萬點且主流為AI族群，凱基投顧去年底即領先同業提出精準預估，並已在第1季達到目標後，凱基投顧繼主流AI概念股之外今年2月底也於「凱基股股漲」節目中率先提出「金融股今年除息有戲」，看好整體金融股股價淨值比低於其他產業，指出大盤輪動拉回，金融股有機會接棒，3月以來金融股行情走勢即印證凱基投顧專業分析預測。

凱基投顧提醒投資人，台股走「慢牛行情」大盤將轉為高檔震盪，建議從兩大策略進行選股布局：1.高殖利率成分股、2.低基期兼具低評價的次族群。

高殖利率族群不僅在過往第2季至第3季容易獲得資金青睞，今年又迎來高股息ETF被動型資金的加持；低基期兼具低評價的次族群產業則包含自行車、工業自動化、智慧型手機、PC、汽車零組件、航太等。資深分析師許高銘表示，AI相關類股進入整理後，亦可留意金融、重電、再生能源等類股輪動表現，而近期盤面回檔多空消息紛雜，投資人可於每周一至每周五晚上九點鎖定凱基投顧官方YouTube「凱基股股漲」頻道的專業分析。